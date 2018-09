BONO VOX PERDE LA VOCE Video | U2 concerto annullato a Berlino | Ho visto un bravo

BONO VOX perde la voce sul palco : interrotto e annullato il concerto degli U2 : Bono perde la voce in pieno concerto e gli U2 sono costretti ad interrompere ed annullare lo show. L'ultimo guaio del musicista dagli occhiali rosa è di ieri sera a Berlino. Bono, che lo scorso ...

U2 - BONO VOX perde la voce ed è costretto ad interrompere il concerto di Berlino : perde la voce e sospende lo spettacolo. È successo a Bono Vox, il leader del gruppo rock irlandese U2, poco dopo l’inizio del secondo concerto berlinese del gruppo, nella Mercedes-Benz Arena. Il cantante, 58 anni, ha avuto difficoltà a cantare fin dalle prime battute dello spettacolo e ha dovuto bere più volte sorsi di una bevanda calda da un thermos che aveva sul palco. Bono è riuscito a portare a termine l’esecuzione dell’hit Beautiful Day ...

BONO VOX a Gallipoli - vacanze in Italia per il frontman degli U2 (foto) : Bono Vox a Gallipoli è stato avvistato nelle scorse ore. L'artista di calibro mondiale, frontman della band U2, si trova in Italia dove sta trascorrendo alcuni giorni di relax in Puglia. Bono Vox a Gallipoli è stato intercettato a bordo del suo yacht privato nei pressi del porto ma non solo: il cantante ha raggiunto la costa attraverso un tender e ha attraccato a Mare Chiaro per una passeggiata tra le strade del centro storico. Paul David ...

BONO VOX e i migranti : 'L'Italia sia più umana'. Salvini risponde così : 'È difficile capire lo stato di queste persone che lasciano le loro terre - ha sostenuto il cantante - Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini ...

BONO VOX rimprovera Matteo Salvini e lui replica così : 'Ci vuole compassione per i migranti? In Italia ci sono 5 milioni di poveri' : 'È difficile capire lo stato di queste persone che lasciano le loro terre - ha sostenuto il cantante - Nel mondo c'è molto odio, basta vedere quello che è successo tra America e Messico con bambini ...

I profughi continueranno a sbarcare qui. BONO VOX : "L'Italia non va lasciata sola" : Ieri il titolare dell'Interno ha anche annunciato il piano migranti in cantiere, che sarà il cuore del decreto sicurezza: un investimento da 'almeno un miliardo' per sostenere l'economia e il lavoro ...

BONO VOX degli U2 sui migranti / “Bisogna stare attenti a chi vuole alimentare la paura e la rabbia” : Il leader degli U2 Bono Vox, in un’intervista telefonica in diretta con Rtl 102.5, ha detto la sua su una delle questioni più discusse del momento, quella dei migranti(Pubblicato il Fri, 03 Aug 2018 22:50:00 GMT)