Maltempo | allerta da Nord a Sud | tromba d' aria a Napoli

Maltempo - l’allerta di Confcooperative : “Rischio crolli nel 91% dei Comuni” : Dal 2015 a oggi è salita dall’88% al 91% la percentuale dei Comuni italiani esperti al rischio di frane e si calcola che siano quasi 83.000 le industrie e i servizi in zone ad alta pericolosità. E’ quanto indica il centro studi della Confcooperative, rielaborando dati dell’Ispra. “E’ a rischio il 91% dei comuni italiani (88% nel 2015) e oltre 3 milioni di nuclei familiari risiedono in queste aree ad alta ...

Allerta meteo - nuovo pesante bollettino della Protezione Civile : arrivederci estate - Maltempo su gran parte delle Regioni [MAPPE e DETTAGLI] : Allerta meteo – Un minimo depressionario posizionato sul Nord del paese, causa di temporali sulle Regioni centro-settentrionali e parte del sud, continuerà a determinare fenomeni localmente intensi anche nella giornata di domani. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le Regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha ...

Maltempo - allerta gialla in Toscana : fino a domani : La sala operativa della Regione Toscana ha annunciato un'allerta meteo gialla per oggi e domani 2 settembre. Previsti forti temporali e grandinate.

Allerta meteo Campania : Maltempo in arrivo : La perturbazione meteorologica che sta interessando la Campania permarra’ anche domani, investendo anche altre zone del territorio e portando nuove piogge e temporali. Lo rende noto la Protezione Civile regionale che ha diramato, per domani, una nuova Allerta meteo di colore giallo. Dalle 6 alle 18, infatti, si prevedono precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, tali da determinare una criticita’ di colore ...

Campania - Maltempo - scatta allerta : Intanto si lavora al piano traffico Castellammare - Notti d'estate, stasera spettacoli e fuochi d'artificio in villa comunale Castellammare - Morto per infarto al San Leonardo, svolta nell'inchiesta: ...

Meteo - Allerta arancione per il Maltempo : S ettembre è destinato a iniziare nello stesso modo in cui è finito agosto, con il brutto tempo che riguarderà buona parte della Penisola. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha diramato ...

Allerta Meteo - forte Maltempo su mezz’Italia : allarme al Centro/Nord per le prossime ore - pesante avviso della protezione civile : Allerta Meteo – Una perturbazione atlantica già presente sulle regioni settentrionali dell’Italia determinerà nelle prossime ore un deciso peggioramento della fase di maltempo, apportando una persistenza delle precipitazioni sul Nord-Est e sull’Emilia-Romagna, con rovesci e temporali che raggiungeranno la Liguria, la Toscana e, dalla prossima notte, anche il Lazio e la Campania. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento ...

Maltempo Toscana : domani allerta meteo gialla sull’area metropolitana di Firenze : La Sala di Protezione civile della Città metropolitana di Firenze segnala che per domani 1 settembre 2018 è stato emanato dal Centro funzionale regionale un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali forti su tutto il territorio della Città metropolitana di Firenze. Sono previsti rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità, associati a colpi di vento e grandinate. Interessati i corsi d’acqua secondari per il ...

Maltempo - allerta gialla in Liguria/ Ultime notizie - meteo : attesi temporali e grandinate - le zone a rischio : meteo, torna il Maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Anche in Liguria la Protezione Civile diffonde l'allerta gialla(Pubblicato il Fri, 31 Aug 2018 12:51:00 GMT)

Allerta Meteo - la “Tempesta Autunnale” del weekend irrompe da Nord : Maltempo estremo e freddo mentre al Sud resiste l’estate : 1/20 ...

Allerta Meteo Estofex - attenzione al Maltempo che si abbatte sul Nord Italia : l’area tra Rimini - Parma e Venezia a rischio grandine - nubifragi e tornado [DETTAGLI] : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’Allerta Meteo di livello 1 fino alle 8 (ora Italiana) di domani, sabato 1 settembre, per parti del Nord Italia e della Croazia Nordoccidentale principalmente per isolata grandine di grandi dimensioni, nubifragi e per la minaccia di tornado. Una depressione sull’Europa centro-settentrionale si amplifica e si indebolisce. Questo cambiamento strutturale è dovuto ad un’onda ...

Meteo - torna il Maltempo al Nord/ Ultime notizie - forti temporali in arrivo : allerta arancione in Lombardia : Meteo, torna il maltempo al Nord Italia: scatta l'allerta in Lombardia e Piemonte per l'arrivo di violenti temporali. Ecco le previsioni per le prossime ore e le Regioni colpite.(Pubblicato il Thu, 30 Aug 2018 18:15:00 GMT)

Allerta Meteo - incubo Maltempo sulle partite del weekend in Serie A : allarme nubifragi su Milan-Roma - Bologna-Inter e Parma-Juventus : Allerta Meteo, le ultime sul campionato di Serie A. Si avvicina sempre di più l’inizio della terza giornata del massimo torneo italiano, turno che promette spettacolo. Come riporta MeteoWeb l’anticipo Milan-Roma sarà pesantemente condizionato dalle piogge che imperverseranno sulla città meneghina per tutta la giornata di Venerdì 31 Agosto, intensificandosi proprio nel pomeriggio e in serata. Durante Milan-Roma diluvierà ...

Maltempo Venezia : allerta meteo da domani mattina fino a domenica : La Protezione civile del Comune di Venezia ha spiegato in una nota che il Servizio meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha diramato un avviso in base al quale “dalla prima mattinata di domani, venerdì 31 agosto, e fino alle prime ore di domenica 2 settembre, sono possibili rovesci e temporali, localmente anche intensi“. L'articolo Maltempo Venezia: allerta meteo da domani mattina fino a domenica sembra ...