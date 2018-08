L' Istat | dall' inizio della crisi il Pil italiano ha perso il 5 | 3%

Liverpool – Alisson acquIstato a cauda degli errori di Karius? Klopp difende il suo portiere dalla ‘cattiveria’ dei tifosi! : Juergen Klopp difende le scelte del Liverpool, l’allenatore del club inglese nega che l’acquisto di Alisson dalla Roma sia dovuto al flop di Karius in Champions League L’allenatore del Liverpool Juergen Klopp ha insistito sul fatto che l’acquisto del portiere brasiliano Alisson dalla Roma non è correlato agli errori commessi dal portiere Loris Karius nella finale di Champions League a Kiev. “La gente può ...

I NUMERI/ Lavoro - i dati Istat che allontanano la politica dalla realtà : Mentre il Decreto dignità è in discussione alla Camera, l'Istat ha diffuso i nuovi dati relativi al mercato del Lavoro, dove aumentano i contratti a termine. GIANCAMILLO PALMERINI(Pubblicato il Wed, 01 Aug 2018 06:07:00 GMT)RIFORMA PENSIONI/ Quota 100, il problema non è (solo) nei NUMERI, di G.L. BarberoLavoro E politica/ I buchi nella strategia di Lega e M5s, di G. Fava

Canoa – Campionati Mondiali Junior e U23 - tre le medaglie di bronzo conquIstate oggi dalla squadra azzurra : Dopo l’argento di ieri di Carlo Tacchini, oggi arrivano altre tre medaglie di bronzo iridate con Andrea Domenico Di Liberto nel K1 200 metri under 23, Irene Bellan nel K1 200 Junior e ancora con l’atleta di Verbania nel C1 200 under 23 Ricco bottino per l’Italia della Canoa velocità impegnata a Plovdiv, in Bulgaria, nei Campionati Mondiali Junior e under 23. Sale a quattro il computo totale delle medaglie azzurre, dopo ...

Dall'America all'Appennino : avvIstato un orsetto lavatore tra i boschi della Romagna : Un procione, noto anche come orsetto lavatore (Procyon lotor), è stato avvisato a Bagno di Romagna, come documenta un video pubbilcato su Facebook dal naturalista Andrea Boscherini. "Per quanto indiscutibilmente simpatico...

Il rapinatore francese Redine Faïd - evaso a inizio luglio con un elicottero - è stato avvIstato dalla polizia vicino a Parigi : L’uomo più ricercato dalla polizia francese, il rapinatore Redine Faïd – evaso all’inizio di luglio con un elicottero dal carcere di Réau, circa quaranta chilometri a sud di Parigi –, è stato avvistato dalla polizia a un posto di blocco nella The post Il rapinatore francese Redine Faïd, evaso a inizio luglio con un elicottero, è stato avvistato dalla polizia vicino a Parigi appeared first on Il Post.

Arcelor Mittal e quel bond acquIstato dalla Lega : Luigi Di Maio, ministro per le Attività produttive, ha passato a Raffaele Cantone, il presidente dell’Anac, l’anticorruzione, il dossier sulla vendita dell’Ilva alla multinazionale indiana Arcelor Mittal. Che veda, controlli, indaghi, verifichi se l’acquisizione è corretta dopo che il governatore della Puglia Michele Emiliano ha denunciato zone d’ombra. Molto impressionato è rimasto Carlo Calenda, predecessore di Di Maio, che di quella vendita è ...

Messina - avvIstato squalo tra Ganzirri e Torre Faro : la Guardia Costiera ai bagnanti - “non allontanatevi dalla costa” : Nella mattinata odierna, è pervenuta presso il comando della Guardia Costiera di Messina una “segnalazione da parte dell’equipaggio di bordo di una feluca intenta in attività di pesca, dell’avvistamento di uno squalo nello specchio acqueo antistante il confine tra le località di Ganzirri e Torre Faro del comune di Messina, a circa 60 metri dalla riva, nei pressi della piattaforma “Kobold”. Ai fini della sicurezza balneare – si spiega ...