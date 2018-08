Calciomercato Foggia | via Fedato | ufficiale al Piacenza

Calciomercato Ternana - ufficiale : arriva Nicastro dal Foggia : TERNI - Nuovo acquisto in casa Ternana . I rossoverdi prelevano l'attaccante Francesco Nicastro . arriva in prestito dal Foggia . Ventisette presenze, quattro reti e tre assist lo score della scorsa ...

Calciomercato Serie B : Benevento e Foggia le regine - bene la Salernitana. Deludono Carpi e Venezia. Ecco tutti i probabili 11 : La sessione estiva del Calciomercato è andata in archivio. Alle 18 di ieri è calato il sipario sulla campagna acquisti della Serie A e della Serie B. Per la Lega Pro invece la deadline è fissata tra una settimana. Dopo aver stilato il pagellone per i movimenti della massima Serie, oggi andremo ad analizzare il mercato condotto dalle squadre del campionato cadetto con numerosi colpi importanti messi a segno. benevento, Foggia e Salernitana ...

Calciomercato Foggia : Guarna rescinde - Sicurella va in prestito alla Pro Piacenza : Approfondimenti VIDEO - L'errore di Guarna grazia il Bari, allo Zaccheria finisce 1-1: gli highlights 22 aprile 2018 Calciomercato Foggia 2018/19: gli acquisti e le cessioni 19 luglio 2018 In attesa ...

Calciomercato Foggia - è ufficiale il ritorno di Iemmello : Foggia - Il Foggia riabbraccia di nuovo Pietro Iemmello . Ad annunciarlo è lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "Torna in rossonero Pietro Iemmello. A distanza di 2 ...

Calciomercato Foggia - ufficiale : torna Iemmello dal Benevento : Foggia - Pietro Iemmello è di nuovo un calciatore del Foggia . Ad annunciarlo è lo stesso club rossonero con un comunicato ufficiale sul proprio sito: "torna in rossonero Pietro Iemmello. A distanza ...

Calciomercato Atalanta : Carraro in prestito al Foggia : L’Atalanta ha comunicato ufficialmente la cessione in prestito al Foggia di Marco Carraro. Il centrocampista classe ’98, nella scorsa stagione a titolo temporaneo al Pescara dall’Inter, era stato acquistato il 30 giugno dai bergamaschi con diritto di riacquisto a favore dei milanesi.L'articolo Calciomercato Atalanta: Carraro in prestito al Foggia sembra essere il primo su CalcioWeb.

Calciomercato Atalanta - ufficiale : Carraro in prestito al Foggia : BERGAMO - L' Atalanta ha comunicato ufficialmente la cessione in prestito al Foggia di Marco Carraro . Il centrocampista classe '98, nella scorsa stagione a titolo temporaneo al Pescara dall' Inter , ...