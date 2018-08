Pattinaggio di figura – A Linz la 2ª tappa di Junior Grand Prix 2018-19

sportfair

(Di giovedì 30 agosto 2018) L’Italia torna sul ghiaccio con Daniel Grassl, la scorsa settimana terzo a Bratislava, Lara Naki Gutmann e la coppia di danza Campanini-Riva Va in scena da domani a, in Austria, la secondadi-19. Dopo l’ottimo esordio della scorsa settimana a Bratislava, l’Italia punta a replicare e scommette ancora fortissimo su Daniel Grassl(Young Goose Academy Egna), terzo in Slovacchia e unico azzurrino a tornare sul ghiaccio per il secondo appuntamento del circuito internazionale di categoria che mette a confronto i più talentuosi pattinatori del mondo dai 13 ai 19 anni (fino a 21 per le coppie di artistico e di danza). A rappresentare i colori azzurri ci saranno infatti, oltre al talento 16enne altoatesino tra gli uomini, Lara Naki Gutmann (C.P.A. Trento) tra le donne e la coppia di danza formata da Sara Campanini e Francesco Riva (Agorà ...