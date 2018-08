Escursionisti travolti dal torrente Raganello | sciolta la prognosi della bimba ricoverata

Escursionisti travolti da un torrente in Calabria - Anci : “Troppo facile scaricare su sindaci” : “Troppo spesso con il sindaco si fa il tiro al piccione: è facile scaricare le responsabilità sui sindaci. Ci assumiamo le nostre responsabilità che la legge prevede, comprese quelle legate all’essere autorità locale di protezione civile, però chiediamo e pretendiamo anche strumenti e mezzi sufficienti per per esercitare appieno queste responsabilita’”. A dirlo è stato il presidente di Anci Calabria Gianluca Callipo, ...

Calabria - Escursionisti travolti da torrente in Calabria - Ancu e Upi Calabria : “Il sistema di allerta non va” : Anci Calabria e Upi Calabria hanno convocato un incontro per lunedì prossimo “al fine di consentire ai sindaci di confrontarsi sulle delicate tematiche emerse in questi giorni in materia di allerta meteo e prevenzione dei rischi, dopo la tragedia che si e’ consumata sul Pollino”. E’ quanto si legge in una nota. “Caro Sindaco – hanno scritto in una lettera ai sindaci, il presidente di Anci Calabria Gianluca ...

Calabria - Escursionisti travolti dal torrente Raganello : “L’accesso alle gole continua - vogliamo un turismo in sicurezza” : “vogliamo che il turismo continui in quest’area, in sicurezza. E’ l’impegno che ha preso il Governo delegando anche il prefetto con tutta la sua rete”. Lo ha detto il prefetto di Cosenza Paola Galeone, giunta a Civita in vista della visita del capo della Protezione Civile nazionale Angelo Borrelli. “Ora – ha aggiunto il prefetto – siamo in una fase istruttoria di acquisizione della documentazione ...

Calabria - Escursionisti travolti da un torrente : “C’era allerta gialla - una tragedia che non doveva accadere” : “C’era un’allerta gialla, diramata dalla protezione civile regionale, significa che in situazioni di questo tipo si possono avere esondazioni improvvise di corsi d’acqua, rapido innalzamento dei fiumi, smottamenti, frane, sono una serie di effetti derivanti dall’evento che possono comportare anche la perdita di vite umane”. Lo ha detto il Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale Angelo Borrelli ...

Calabria - Escursionisti travolti da un torrente : Borrelli visita i feriti in ospedale - poi incontro con i soccorritori : Il capo della protezione civile Angelo Borrelli è in arrivo al Comune di Castrovillari (Cosenza) dove farà visita alle persone ancora ricoverate in ospedale dopo le ferite riportate lunedì quando il torrente Raganello del Parco del Pollino è esondato provocando la morte di 10 persone. Subito dopo Borrelli farà tappa al Comune di Civita dove oltre al sindaco incontrerà per ringraziarli i soccorritori protagonisti delle operazioni di ...

Calabria - Escursionisti travolti da un torrente nel Pollino : “Mai segnalata pericolosità” : “Mai nessun cittadino e/o associazione hanno segnalato situazioni di pericolo all’interno delle gole del Raganello”. Lo ha detto il sindaco di Civita Alessandro Tocci in riferimento a prese di posizione di persone, anche del luogo, su presunte segnalazioni di pericolo e/o ordinanze da fare nell’area del disastro di lunedì scorso costato la vita a dieci persone. “Tant’è che in ogni caso – ha aggiunto ...

Cosenza - Escursionisti travolti da un torrente in piena : dieci morti e undici feriti | Foto e video : Dopo una notte di ricerche i soccorritori hanno rintracciato tre dispersi: stanno tutti bene. Una delle persone recuperate è deceduta all'ospedale di Cosenza a causa di un trauma toracico. Altri 11 i feriti ricoverati, sei dei quali in gravi condizioni.

Cosenza - Escursionisti travolti da torrente in piena : 10 morti e 11 feriti | Video : Gli escursionisti accertati presenti in zona al momento del disastro erano 36 divisi in due gruppi da 18 l'uno. Ma il numero delle vittime e dei dispersi potrebbe crescere, visto che nell'area del torrente Raganello si può accedere liberamente

Calabria - Escursionisti travolti dalla piena del Raganello : 10 morti. Trovati vivi i tre dispersi : Aumenta il drammatico bilancio della piena del torrente Raganello a Civita, nel Pollino, dove 10 persone hanno perso la vita. Le ricerche sono andate avanti per tutta la notte: si cercano ancora tre...

Travolti dalla piena del fiume. Muoiono otto Escursionisti : Il torrente che si ingrossa rapidamente, fino a trasformarsi in un nemico insormontabile. Che incalza, non lascia scampo, travolge, uccide. Ieri otto escursionisti, quattro uomini e quattro donne, ...