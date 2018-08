Raffaella Mennoia innamorata di uno sportivo? Maria svela tutto

Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme : Maria De Filippi conferma : La fidanzata di Alessio Sakara è Raffaella Mennoia: arriva finalmente la prova Da tempo si parla di una presunta relazione tra Alessio Sakara e Raffaella Mennoia. I diretti interessati non hanno però mai confermato ma neppure smentito. A sciogliere ogni dubbio ci ha pensato ora Maria De Filippi, vicina sia al campione di arti marziali […] L'articolo Raffaella Mennoia e Alessio Sakara stanno insieme: Maria De Filippi conferma proviene da ...

MARIA DE FILIPPI - VIDEO SUL WAKEBOAR / Raffaella Mennoia riprende la conduttrice : fan in delirio! : MARIA De FILIPPI sul wakebord: Raffaella Mennoia riprende la conduttrice nel suo primo tentativo: l'esito è sorprendente! Ecco il VIDEO pubblicato dall'autrice tv(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:36:00 GMT)

Maria De Filippi fa wakeboard. Raffaella Mennoia : “Muti!” (VIDEO) : Raffaella Mennoia perde la sfida lanciata a Maria De Filippi Raffaella Mennoia in vacanza ad Ansedonia con Maria De Filippi ha lanciato una sfida all’amata conduttrice di Uomini e Donne nel corso di una escursione in barca. Nel video pubblicato sui suoi profili social si nota la De Filippi camminare sull’acqua praticando wakeboard, lo sport acquatico da tavola che unisce lo sci nautico e lo snowboard, trainata dalla barca provvista ...

Temptation Island Vip/ Nilufar Addati già preoccupata per "le corna" : interviene Raffaella Mennoia : Temptation Island Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'ex tronista preoccupata, interviene a rassicurarla Raffaella Mennoia(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Raffaella Mennoia conferma Lara Zorzetto sul trono di U&D : A spopolare online nel corso delle ultime ore è l'indiscrezione secondo la quale una degli indiscussi protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island è stata ufficialmente confermata nel cast dell'attesa e nuova edizione di Uomini e donne, il celebre format di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. La suddetta indiscrezione è stata riportata nel nuovo numero del magazine Oggi. Da ex-fidanzata a tronista: la conferma sull'ingaggio di Lara ...

Lara Zorzetto Tronista : la frase sconvolgente di Raffaella Mennoia : Lara Zorzetto protagonista della quinta edizione di Temptation Island, potrebbe diventare la nuova Tronista di Uomini e Donne. La dichiarazione che ha rilasciato Raffaella Mennoia a tal proposito, è sconvolgente! Ecco perchè! E’ ormai risaputo che Raffaella Mennoia rappresenti il braccio destro di Maria De Filippi. L’autrice di Uomini e Donne in queste ore, ha dichiarato attraverso il settimanale curato da Alberto Dandolo, ...

Uomini e Donne - Raffaella Mennoia : Lara Zorzetto non sarà tronista : Raffaella Mennoia smentisce: Lara Zorzetto non sarà tronista Da una parte viene confermata, dall’altra smentita. A quanto pare Lara Zorzetto, protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island, non sarà tronista di Uomini e Donne. In serata è arrivata, attraverso un post su Instagram Stories, la smentita da parte di Raffaella Mennoia: “Scusate ma dove avete letto che Lara farà Uomini e Donne? Do you rinco?” Con queste ...

Raffaella Mennoia - vita privata dopo Jack Vanore : “Vivo un amore importante” : Chi è il fidanzato di Raffaella Mennoia di Uomini e Donne e Temptation Island Da anni dietro le quinte di Uomini e Donne e Temptation Island, Raffaella Mennoia è restia a parlare della sua vita privata. dopo aver vissuto una lunga relazione con Jack Vanore, ex tronista oggi opinionista del Trono Classico, il braccio destro […] L'articolo Raffaella Mennoia, vita privata dopo Jack Vanore: “Vivo un amore importante” proviene da ...