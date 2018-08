Nino Formicola e Alessandra Raya A settembre le tanto attese nozze! Maurizio Costanzo

Nino Formicola si sposa : ‘All’isola dei famosi pensavo per due’ : A settembre non convolano a giuste nozze solo Fedez e Chiara Ferragni (QUI per vedere le partecipazioni), ma anche un’altra coppia decisamente meno social: quella formata da Nino Formicola, vincitore de L’Isola dei famosi 2018, e la compagna Alessandra Raya. I due si dicono “sì” in una località top secret dopo 9 anni d’amore, un lungo lasso di tempo che l’attore giustifica così in un’intervista al ...

Nino Formicola si sposa : "Niente fuochi d'artificio ed elicotteri - solo una chiesa spoglia" : Nino Formicola ha confermato al settimanale Chi che a settembre prossimo (il 15, come aveva già rivelato a Che tempo che fa) sposerà Alessandra Raya, la donna di dieci anni più giovane al suo fianco da nove:fuochi d’artificio ed elicotteri? Neanche per idea, ci sposeremo in una bellissima chiesa antica, spoglia e in una posizione spettacolare. Basta e avanza, non devo fare un matrimonio per farmi guardare, mi sposo per me.prosegui la ...

Nino Formicola si sposa dopo l’Isola dei Famosi : i dettagli del matrimonio : Il matrimonio di Nino Formicola dopo l’Isola dei Famosi: le dichiarazioni a Chi Nino Formicola è un uomo di parola. dopo la vittoria all’Isola dei Famosi il comico ha annunciato il matrimonio con la compagna Alessandra Raya e così sarà. A distanza di mesi dalla vittoria al reality show di Canale 5, l’attore ha confermato […] L'articolo Nino Formicola si sposa dopo l’Isola dei Famosi: i dettagli del matrimonio ...

Nino Formicola e Alessandra Raya si sposano / "Nozze a settembre" : l'annuncio e i dettagli su Chi : Nino Formicola e Alessandra Raya si sposano a settembre. Il comico e vincitore dell'Isola dei Famosi 2018, lo annuncia alle pagine del settimanale Chi...(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Nino Formicola sposa Alessandra : nozze a settembre : L'Isola dei Famosi è stata fondamentale per Nino Formicola, ma non solo dal punto di vista professionale. Oltre a riconquistare il meritato spazio nel mondo dello spettacolo, che

Nino Formicola : 'Dopo nove anni sposo la mia Alessandra' : Poi all'Isola dei Famosi ho capito che non pensavo più solo a me stesso e che lei era il centro del mio mondo".

Nino Formicola : "Il look e il nome di Gaspare nati per caso durante i Mondiali del 1978" : Un ricordo sempre vivo quello di Andrea Brambilla, in arte Zuzzurro. A celebrarlo ad ogni occasione utile l’amico e collega di una vita: Nino Formicola.Il contesto stavolta è quello di Mai dire Mondiali, dove il vincitore dell’ultima Isola dei Famosi ha spolverato affettuosi retroscena e aneddoti legati alle edizioni del 1978 e del 1982.prosegui la letturaNino Formicola: "Il look e il nome di Gaspare nati per caso durante i Mondiali del ...

Teo Teocoli torna in radio : il nuovo programma con Nino Formicola : Teo Teocoli torna alla radio: radioMediaset lo ha ingaggiato all'interno della propria squadra per la prossima stagione. Dal primo ottobre il Teo nazionale...

Radio - Teo Teocoli e Nino Formicola star all'ora di punta su R101 : Il vulcanico Teo Teocoli , lontano dalla televisione da molti anni, torna in auge grazie alla Radio. Dal primo ottobre l'ex protagonista di tanti show, da Quelli che il calcio ad Emilio fino a Mai ...

Teo Teocoli torna in radio con Nino Formicola : "Qui si sperimenta ancora" : Milano, 19 giugno 2018 - " Torno in radio , dove non si muore mai e soprattutto si può ancora sperimentare qualcosa di nuovo e di alternativo". Parola di Teo Teocoli. Sarà protagonista di un nuovo ...

Isola dei famosi - Nino Formicola e la vita stravolta : che fine hanno fatto i soldi che ha vinto : A 65 anni è il più anziano vincitore italiano di un reality. La verità è che Nino Formicola, trionfatore all' Isola dei famosi, è un giovanotto affamato di futuro anche se non è stato facile ...