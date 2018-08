Paris Saint-Germain-Angers 3-1 | decidono i gol di Cavani | Mbappé e Neymar Buffon in

Calciomercato Juventus - offensiva del Paris Saint-Germain per Alex Sandro : offerta monstre dei parigini : Il club parigino ha offerto 60 milioni alla Juventus per arrivare all’esterno brasiliano, ma i bianconeri hanno declinato la proposta La Juventus tiene duro per Alex Sandro, i bianconeri infatti hanno rifiutato un’offerta di sessanta milioni del Paris Saint-Germain per il brasiliano, blindandolo fino al termine del mercato. Alex Sandro – LaPresse/Spada Contatti continui nella giornata di ieri e nella notte tra le parti, ...

Ilaria D’Amico - che tifa Paris Saint Germain per Gigi Buffon : Archiviate le vacanze, per i calciatori è tempo di tornare in campo. Stesso destino per mogli e compagne, che ad agosto già si alternano tra le spiagge, insieme ai figli, e le tribune, per il primo tifo di stagione. Ilaria D’Amico non fa eccezione e dal mare di Marina di Massa, dove ha trascorso le ferie, è volata a Parigi per sostenere il suo Gianluigi Buffon nella prima gara di campionato con la maglia del Paris Saint Germain, che ...

Gigi Buffon "si confessa" : ecco perché ha scelto il Paris Saint-Germain : Il passato nel cuore, la testa al futuro. In una lunga intervista al magazine ufficiale del suo nuovo club, Gigi Buffon...

Dagba - la nuova idea del Paris Saint Germain di Tuchel : ROMA - A Shenzhen, ex villaggio di pescatori diventato uno dei poli tecnologici della 'Silicon Valley' cinese, il Paris Saint Germain dello sceicco Al-Thani, che sta trascorrendo le vacanze a bordo ...

Come giocherà il Paris Saint-Germain : Con i ritorni dei titolari cambierà tutto: dai tre campioni del mondo Areola, Kimpembe e Mbappe, al fenomeno Neymar, i brasiliani Thiago Silva e Marquinhos. Per non parlare del miglior marcatore ...

International Champions Cup - il Paris Saint-Germain stende l’Atletico nel recupero : a Singapore finisce 3-2 : Il club parigino vince il confronto diretto con gli spagnoli, sorprendendoli nel recupero con il gol di Postolachi Il Paris Saint Germain ha sconfitto 3-2 l’Atletico Madrid in un match dell’International Champions Cup disputato al National Stadium di Singapore. Per i parigini in gol Nkunku al 32′ e Diaby al 71′, ai quali hanno risposto, per i ‘colchoneros’ Mollejo al 75′ e un autogol di Bernede ...

Paris Saint-Germain : Neymar conferma - Resto a Parigi - : È una storia noiosa, tutto il mondo sa dell'affetto che provo per il presidente, per la Francia e per i tifosi del Paris Saint-Germain ".

Bonucci-Paris Saint Germain : intesa vicina - ma prima la sentenza del Tas sul Milan : Leonardo Bonucci potrebbe , già, salutare il Milan. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, nei giorni scorsi l'agente del difensore rossonero, Alessandro Lucci, ha incontrato a Parigi i dirigenti del PSG per gettare le basi per un eventuale trasferimento. Non solo un'idea quindi, ma ...

Paris Saint-Germain - Thiago Motta è il nuovo allenatore dell'U19 : Ancora Parigi, nel suo destino. Ma stavolta in vesti del tutto nuove. Thiago Motta, infatti, ha cominciato oggi la sua nuova carriera di allenatore della squadra U19 del Paris Saint-Germain. Il ...

Calciomercato Milan - Bonucci ha già le valigie in mano : incontro positivo tra l’agente e il Paris Saint-Germain : L’agente del calciatore rossonero ha incontrato a Parigi i vertici del Paris Saint-Germain, confermando il gradimento del proprio assistito alla destinazione francese Lo scossone societario che coinvolge il Milan potrebbe spingere Leonardo Bonucci a lasciare il club rossonero, dopo solo una stagione dal suo sbarco a Milanello. AFP/LaPresse Il procuratore del difensore ex Juventus ha incontrato infatti a Parigi i vertici del Paris ...

Paris Saint Germain - nuova partnership con Renault : accordo per tre stagioni : partnership Paris Saint Germain Renault. Il Paris Saint Germain ha ora un nuovo sponsor che supporterà anche i giocatori nei loro spostamenti. Il club francese ha infatti raggiunto un accordo di durata triennale con Renault. In base all’accordo raggiunto, il club e la casa automobilistica avranno la possibilità anche di sviluppare la propria creatività sul […] L'articolo Paris Saint Germain, nuova partnership con Renault: accordo per ...

E Buffon viaggerà in Renault con il Paris Saint-Germain! : Il Paris Saint-Germain e Renault hanno siglato una partnership ufficiale che lega le due realtà per le prossime tre stagioni. L’accordo prevede lo sviluppo di campagne globali su larga scala, dche combineranno la passione dei tifosi della squadra di Parigi, che ha appena messo sotto contratto Gianluigi Buffon, con la forza di Renault, uno dei […] L'articolo E Buffon viaggerà in Renault con il Paris Saint-Germain! sembra essere il ...

Paris Saint-Germain - primo allenamento di Buffon con il club parigino [VIDEO] : Il portiere italiano ha postato sui social alcune immagini del suo primo allenamento con la maglia del Paris Saint-Germain Buffon Day a Parigi, in mattinata il primo allenamento con il Paris Saint-Germain e nel pomeriggio la presentazione alla stampa. Comincia una nuova avventura per l’ex Juventus, che ha firmato un contratto annuale con opzione per un’altra stagione. Fatica e sudore insieme ai colleghi nel centro sportivo ...

Paris Saint Germain - è il Buffon day : segui la conferenza in diretta : ROMA - Il 9 luglio è un giorno che è tatuato in maniera indelebile nella vita di Gianluigi Buffon. A 12 anni di distanza dal trionfo nel Mondiale contro la Francia, il portiere viene presentato oggi ...