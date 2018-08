WinZip | anche la versione exe approda sul Microsoft Store

surface-phone

: WinZip per PC Windows 10 è ora disponibile anche in versione “Microsoft Store Edition” - windowsteca : WinZip per PC Windows 10 è ora disponibile anche in versione “Microsoft Store Edition” -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Circa 2 anni fa venne pubblicata sulla Universal Windows App ufficiale di, il noto servizio utilizzato per aprire una moltitudine di file compressi. Adesso tocca invece alla.exe che i developer hanno portato sullodi Windows 10 tramite Desktop Bridge in modo tale da offrire agli utenti un’esperienza più classica. Tra le sue peculiarità troviamo la possibilità di aprire ben 26 formati di file (tra cui .Zip, .ZipX e RAR) e una forte integrazione con tutti i principali fornitori di servizi cloud come OneDrive e Dropbox. Descrizione Oltre a una capacità maggiore, più opzioni di condivisione e una facilità di utilizzo mai vista,ha tutta la potenza di cui hai bisogno per gestire file di grandi dimensioni. Apri con facilità 26 formati di file compressi, tra cui .Zip, .ZipX, 7z, RAR e tanti altri ancora, che puoi poi salvare nel formato ...