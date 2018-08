Diciotti | Conte | ' Italia abbandonata Servono fatti | basta promesse Ue' Pm indagano

Caso Diciotti - la Procura indaga per sequestro di persona | Pm : trattenimento illecito - fate sbarcare i minori | Conte : "Ue batta un colpo" : La Procura di Agrigento ha aperto un'indagine per sequestro di persona e arresto illegale sul trattenimento a bordo della nave Diciotti dei 177 migranti soccorsi dalla Guardia Costiera. L'inchiesta e' a carico di ignoti.

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». S’indaga per sequestro di persona. Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

Diciotti - Malta a Salvini : «L'Italia non rispetta gli impegni». Fico : «Le 177 persone a bordo devono sbarcare». Conte : «L’Europa batta un colpo» : La Valletta replica alle accuse dei ministri dell'Interno e delle Infrastrutture. Intanto la Commissione Ue è al lavoro per trovare una soluzione

Salvini sbeffeggia i contestatori che vogliono i migranti della Diciotti : "Glielo mandiamo un bacione?" : Le forze contestatrici, però, erano davvero un numero esiguo, segno che la politica adottata da Salvini è perlopiù condivisa. E così Matteo Salvini non ha perso occasione di scherzarci sopra: 'A ...

Se Conte non ha nulla da dire sulla Diciotti allora è inutile e si dimetta : sulla nave Diciotti Giuseppe Conte tace, come tace ogni volta che torna utile il suo silenzio per simulare la vecchia tattica del poliziotto buono e del poliziotto cattivo. Tace sul diritto internazionale fatto carta straccia dal ministro dell'inferno Salvini. Tace su un sequestro di persona che si protrae da una settimana per l'incapacità di avere un peso politico in Europa se non attraverso il ricatto. Tace sul mondo che ci ride dietro mentre ...

Migranti - nave Diciotti verso Pozzallo : Ue “contatti con Stati Membri”/ Msf a Conte - “prima le persone” : nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Mattarella e la telefonata al premier Conte sulla Diciotti : Roma, 13 lug., askanews, - La telefonata ieri sera tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il premier Giuseppe Conte, dalla quale è poi scaturita la decisione del presidente del ...