RAI 1 * SUPERQUARK | Nella puntata di mercoledì 22 agosto Piero Angela accompagnerà gli

Superquark 13 agosto 2018 con Piero Angela - anticipazioni RAI 1 : si parla di Alzheimer : "Psicologia delle bufale" Massimo Polidoro, segretario del CICAP, parlerà delle scie chimiche, cosa sono? Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica "la scienza in cucina" si parlerà di ...

RAI 1 : SUPERQUARK : nella puntata del 13 agosto molti gli argomenti trattati - Dietro le quinte di Blu Planet - Alzheimer e prevenzione - ... : "Psicologia delle bufale" Massimo Polidoro, segretario del Cicap, parlerà delle scie chimiche, cosa sono? Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica "la scienza in cucina" si parlerà di ...

Superquark Natura - spin-off sui predatori nella seconda serata di RAI 1 : Dopo la novità di Superquark Musica, la seconda serata del mercoledì resta ad appannaggio del programma di Piero Angela con Superquark Natura, ciclo di quattro puntate dedicate alla 'caccia' al via questa sera, mercoledì 8 agosto, alle 23.45 su Rai 1.A firmare i 4 speciali ci pensa la BBC, già protagonista del prime time con la seconda serie di Blu Planet: un marchio di qualità per l'offerta di Rai 1 che può contare su un dispiegamento di ...

Superquark 8 agosto 2018 : Piero Angela sulle nuove tecniche anti-tumore - anticipazioni RAI 1 : Infine con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica "la scienza in cucina" , si parlerà di Fast food e di obesità infantile. Superquark 2018: nuove cure contro i tumori Come funziona la ...

Superquark Natura - spin-off sui predatori per la seconda serata di RAI 1 : Dopo la novità di Superquark Musica, la seconda serata del mercoledì resta ad appannaggio del programma di Piero Angela con Superquark Natura, ciclo di quattro puntate dedicate alla 'caccia' al via questa sera, mercoledì 8 agosto, alle 23.45 su Rai 1.prosegui la letturaSuperquark Natura, spin-off sui predatori per la seconda serata di Rai 1 pubblicato su TVBlog.it 08 agosto 2018 08:00.

Programmi TV di stasera - mercoledì 1 agosto 2018. Su RAI1 SuperQuark : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark Ancora un episodio della seconda serie di Blu Planet della BBC apre SuperQuark. Con “I mari verdi”, il programma di Piero Angela scenderà nei caldi mari tropicali dove si trovano le barriere coralline, abitate da milioni di polpi che crescono, muoiono, depositano la loro base calcarea creando strutture a volte grandi come case. In Europa, decine di milioni di persone sono a rischio osteoporosi. Una ...

L'Istituto Giordano a Superquark su RAI Uno - il servizio è stato girato presso il centro riminese : Il programma cult su ricerca e scienza ideato e condotto da Piero Angela ha scelto L'Istituto Giordano per realizzare un servizio dedicato alla certificazione e ai test di laboratorio. La messa in onda avverrà durante la puntata ...

Ascolti tv - la RAI va sul sicuro con Piero Angela : che numeri Superquark : Grande successo anche d'estate per Superquark, che si è aggiudicato gli Ascolti della prima serata di mercoledì 25 luglio. Il programma scientifico condotto da Piero Angela, in...

Piero Angela - a SuperQuark su RAI1 l'affondo contro no-vax e grillini : 'Un passato inquietante' : Come sarebbe oggi il mondo senza vaccini? Ogni tanto è bene guardare indietro per capire a cosa siamo scampati...'. Dunque, Angela ha fatto un riferimento a ' un passato inquietante , con il suo ...

Superquark puntata 25 luglio 2018 : con Piero Angela anticipazioni RAI 1 : Con la dottoressa Elisabetta Bernardi, nella rubrica " la scienza in cucina " per scoprire se è vero che i carboidrati fanno ingrassare e quali sono le diete migliori da seguire. Superquark 2018: si ...

Programmi TV di stasera - mercoledì 25 luglio 2018. Su RAI1 SuperQuark : Piero Angela Rai1, ore 21.25: SuperQuark La puntata di SuperQuark si aprirà con un documentario della serie “Blu Planet” della BBC che porterà i telespettatori nel punto in cui gli oceani e le coste si incontrano. A seguire, il mondo senza vaccini: un viaggio tra passato e presente, per scoprire la sorte a cui siamo scampati. Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, sono andate a intervistare uno fra i 30 scienziati under 30 più ...

FEM * a Superquark con le frontiere innovative della pescicoltura - IL 18 luglio su RAI 1 spazio ai mangimi innovativi e sostenibili - : Il servizio si inserisce all'interno della rubrica "La scienza in cucina". A San Michele sono stati evidenziati anche gli obiettivi del progetto SuShin, finanziato dal bando Ager 2015-1017 , ...

RAI 1 * SUPERQUARK : Da mercoledì 4 luglio ritorna per nove puntate il programma di Piero Angela che riparte con Un solo oceano - : ... "Dietro le quinte della storia", con il professor Alessandro Barbero che spiegherà il calendario Gregoriano, e, con la dottoressa Elisabetta Bernardi, "La scienza in cucina" per scoprire se è vero ...

Televisione - da domani su RAI Uno torna SuperQuark con una novità in seconda serata : SuperQuark Musica : domani sera Piero Angela tornerà in prima serata su Rai Uno con una nuova stagione di SuperQuark composta da nove puntate. Ma la novità è un’altra: in seconda serata, dalle 23:50 di ogni mercoledì, ci sarà un documentario di approfondimento sugli strumenti Musicali, ossia SuperQuark Musica, il quale durerà invece cinque puntate. La Musica è sempre stata una grande passione per Piero Angela, il quale oltre a essere un giornalista e conduttore è ...