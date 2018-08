“Le Notti di BCsicilia” | a Termini Imerese visita guidata alla Loggia Massonica “Giordano

meteoweb.eu

(Di martedì 21 agosto 2018) Nell’ambito della manifestazione “Ledisi terrà giovedì 23 agosto 2018 alle ore 21,30, a, laBruno” (Grande Oriente d’Italia). E’ obbligatoria la prenotazione. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana. Laanticamente era una società di muratori. Più esattamente una corporazione di mestieri (Gilda) che raggruppava in origine, sotto la direzione di un Maestro, un gruppo di operai specializzati intenti a lavorare nella costruzione di un edificio che spesso era una Cattedrale. Questa era ai tempi della Massoneria Operativa medievale. All’inizio del ‘600 la massoneria da operativa si trasformò in speculativa,quale aderirono uomini che ...