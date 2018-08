In corso Cda di Autostrade | domani tocca ad Atlantia

GENOVA - CDA AUTOSTRADE IN corso/ Crollo ponte - Giorgetti ‘frena’ M5s : “non statalizzare” : AUTOSTRADE per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di GENOVA. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Crollo Ponte Morandi a Genova - in corso Cda Autostrade per l'Italia : Teleborsa, - Ha preso il via il Consiglio di Amministrazione di Autostrade per l'Italia. Sul tavolo il tragico evento del Crollo di una sezione del Ponte Morandi di Genova. Domani 22 agosto si riunirà,...