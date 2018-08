Con il trio jazz di Gianni Cazzola al via la nuova stagione live del Bonaventura Music

Alonso trionfa Con la Toyota nella 6 Ore di Silverstone. 'F1? Troppo prevedibile' : nella 6 Ore di Silverstone, l'ultima tappa europea del FIA World Endurance Champions, doppietta della Toyota e trionfo per Fernando Alonso, Sebastien Buemi e Kazuki Nakajima. Dopo due mesi dalla 24 ...

Elia Viviani - Imperatore di Amburgo : la Consacrazione del velocista più forte del momento. E che settimana trionfale per l’Italia! : L’Imperatore di Amburgo. Questo può essere tranquillamente il nuovo appellativo di Elia Viviani che ha trovato un feeling particolare con la Classica per eccellenza sul suolo tedesco, la gara di un giorno che un tempo faceva parte della Coppa del Mondo e che ha sempre un’importanza fondamentale nel calendario internazionale, in particolare modo per i velocisti che su questo tracciato possono dettare legge. Il veronese è il miglior ...

Ascolti tv - le repliche di Don Matteo trionfano ancora Con oltre due milioni di spettatori : La prima serata del 16 agosto è stata vinta da un doppio appuntamento con le repliche di Don Matteo 10, che ha totalizzato quasi due milioni e mezzo di spettatori, quasi doppiando il film di Canale 5 Immaturi. Su Rai2, invece, il palio di Siena ha fatto registrare il 7,5% di share dopo le 18.00. Ascolti tv 16 agosto, la prima serata Un episodio in replica della serie Don Matteo 10 ha vinto la prima serata del giovedì con 2 milioni 471mila ...

Renzi-Di Maio - sContro al vetriolo : "Di Maio bugiardo o sciacallo", "la parola di Renzi vale zero". Duro botta e risposta, ieri, fra il ministro del Lavoro e l'ex segretario dem . Motivo dello scontro, le affermazioni del pentastellato ...

Dieta Con carote e cetriolo per dimagrire un chili : La Dieta con carote e cetriolo fa bene alla salute e promette di far dimagrire fino a un chilo in due giorni. E' facile da seguire. Ecco come.

ALBO D'ORO PALIO DI SIENA : VINCE LA ConTRADA LUPA/ Classifica : il fantino Gingillo trionfa per la terza volta : ALBO D'ORO PALIO di SIENA, le Contrade più VINCEnti: l'Oca al comando della Classifica. I numeri storici e quelli delle edizioni più recenti in vista della corsa di oggi(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 19:23:00 GMT)

Albenga - annullato il Concerto dei Libero Arbitrio : annullato il concerto previsto per questa dei Libero Arbitrio ad Albenga. Il Sindaco di Albenga Giorgio Cangiano dichiara: 'Si informa che a causa dei drammatici eventi successi a Genova, in segno di ...

Tuffi - Europei 2018 : Bondar trionfa dalla piattaforma. Vladimir Barbu Conclude nono : Ultima gara alla Royal Commonwealth Pool di Edimburgo (Scozia) della rassegna continentale dedicata ai Tuffi e la piattaforma maschile ha eletto il suo padrone: il russo Aleksandr Bondar. L’atleta dell’Est è stato protagonista di una prova sontuosa conclusa con un punteggio che va ben oltre i 500 punti (542.05). Tuffi di pregevolissima fattura da parte del 24enne nativo di Luhans’k (Ucraina) che con il triplo e mezzo indietro ...

VIDEO Arianna Bridi Campionessa d’Europa! SConfitta Van Rouwendaal in una volata epocale - che trionfo nella 25 km : Arianna Bridi è la nuova Campionessa d’Europa della 25 km di nuoto di fondo. L’azzurra ha compiuto un vera e propria impresa sconfiggendo il fenomeno olandese Van Rouwendaal in una volata stellare dove ha letteralmente sbranato la rivale. Riviviamo le emozioni del testa a testa ammirato nell’imbuto conclusivo, che personalità della nostra portacolori che ci ha regalato un oro incredibile. Di seguito il VIDEO della volata ...

Lasitskene trionfa a 2 metri Con Trost ottava - Martinot vince al fotofinish : Il norvegese Karsten Warholm ha cercato una pazzesca doppietta dopo aver vinto i 400 ostacoli da Campione del Mondo ma oggi si è subito staccato e ha chiuso in ottava posizione , 46.68, . Video - ...

Atletica - Europei 2018 : Lasitskene trionfa a 2 metri - Martinot vince al photo-finish - Thiam si Consacra - Hudson facile : Grande serata all’Olympia Stadium di Berlino con gli Europei 2018 di Atletica leggera. Nella capitale tedesca sono stati assegnati ben nove titoli, non sono mancate le emozioni e delle prestazioni interessanti. SALTO IN ALTO (FEMMINILE) – Mariya Lasitskene-Kuchina si conferma letteralmente imbattibile anche se oggi ha dovuto sudare più del previsto. La russa si è imposta saltando due metri al secondo tentativo dopo che aveva commesso ...

ATP Toronto – Cilic domina l’ottavo di finale Contro Schwartzman : il croato trionfa in due set : Marin Cilic vola ai quarti di finale del torneo ATP di Toronto, sul cemento il croato domina il match contro Diego Sebastian Schwartzman Marian Cilic in grande spolvero sul cemento canadese. Al torneo ATP di Toronto il croato ha battuto in due set Diego Sebastian Schwartzman agli ottavi di finale, con i parziali di 6-3 | 6-2, in un’ora e 12 minuti di gioco. Il tennista numero 7 al mondo, dopo aver battuto l’argentino, volerà ...

Wakeboard - Italia Campionessa d’Europa! Gli azzurri Continuano a vincere - che trionfo in casa : L’Italia si è laureata Campionessa d’Europa nel Wakeboard sconfiggendo Russia e Svizzera nella rassegna continentale che si è disputata a Borgo San Pietro (comune in provincia di Rieti prossimo a ospitare anche i Mondiali). Gli azzurri si sono confermati sul tetto del Vecchio Continente con un totale di 565 punti, demolendo appunto Russia (490) e Svizzera (44). Il nostro Paese ha confermato il proprio strapotere in questa disciplina, ...

I Supplementari : Giorno 8 " Bruce Barth Trio Con Renè Marie " Spezia Jazz Festival - Villa Shelley - San Terenzo : Non capita spesso una settimana così. Ma se c'è un momento in cui può accadere, può essere solo di luglio. Prima e dopo, qualche concerto qui e là. A luglio no, ogni sera, in parecchie città italiane, ...