Borse | Milano tra le migliori in Europa |  Saipem in testa

Borse europee deboli - Milano a -0 - 06% : 9.50 Apertura nel segno della debolezza per le Borse europee, dopo le critiche mosse dal presidente Usa, Trump, alla Fed. A Piazza Affari, l'Ftse Mib segnava in avvio -0,06% a 20.458 punti, poi è entrato in territorio positivo. Atlantia rimbalza e guadagna il 2,4%. In rialzo anche gli altri titoli delle concessioni autostradali:Astm +3,7% e Sias +1,8% Spread Btp-Bund tedesco stabile a 273,7 punti e rendimento al 3,03%. Londra ha aperto a ...

Borse europee positive in attesa colloqui Usa-Cina - Milano +0 - 34% : Le Borse europee chiudono positive la prima seduta della settimana, spinte dall'ottimismo per le trattative sul commercio fra Stati Uniti e Cina che inizieranno mercoledì. Piazza Affari rimane ...

Borse europee in rialzo - Milano a +0 - 27% : 9.18 Avvio di settimana prudente per le Borse europee, che guardano alle incertezze geopolitiche e fanno registrare lievi rialzi in apertura. A Piazza Affari,l'Ftse Mib segna +0,27% a 20.471 punti. Margine Btp-Bund tedesco stabile a 280 punti in avvio, con rendimento del decennale al 3,1%. Londra +0,14%, Parigi +0,33% e Francoforte +0,43%. Euro a 1,1425 dollari e 126,35 yen in apertura dei mercati valutari europei.

Caute le Borse europee. Milano in frazionale calo : Teleborsa, - Modesto calo per la borsa di Milano , mentre tiene sui valori precedenti il resto dell'Europa. Seduta in lieve rialzo per l'Euro / Dollaro USA, che avanza a quota 1,141. L'Oro prosegue ...

Borse europee positive. Milano in deciso calo : Teleborsa, - Giornata complessivamente positiva per i mercati europei , dove l'ottimismo della ripresa dei negoziati commerciali tra Cina e Stati Uniti, è stato disturbato dalla performance negativa ...

Negoziato Usa-Cina sorregge Borse. Ma spread piega Milano : Le Borse europee aprono la seduta in limitato rialzo dopo l'annuncio della ripresa di negoziati tra Pechino e Washington su dazi e tariffe commerciali. ...

Borse Ue positive - male solo Milano : 9.45 Partenza positiva per le principali Borse europee, in scia alla notizia di un nuovo ciclo di negoziati sul commercio tra Stati Uniti e Cina a fine mese. Parigi ha aperto a +0,39%, Londra a +0,32%, nelle prime negoziazioni,Francoforte a +0,30%. In rosso solo Milano, con il Mib che segna -0,4% a 20.822,53. Non fa prezzo in Borsa Atlantia, dopo il crollo del Ponte di Genova e l'annuncio del governo di ritiro della concessione alla ...

La lira turca recupera ma le Borse arrancano. A Milano ancora freno banche : I listini sono in cerca di sollievo dopo due sedute sotto pressione e, sfruttando l'esempio di Tokyo, sono in rialzo grazie alla minore tensione sulla lira turca che recupera su dollaro e euro. A Milano spicca Saipem, mentre dura poco il riscatto dei bancari : dopo un recupero iniziale del resto i titoli di Stato italiani sono tornati sui livelli di ieri. ...

Lira turca recupera e le Borse salgono. A Milano male Mediaset : I listini sono in cerca di sollievo dopo due sedute sotto pressione e, sfruttando l'esempio di Tokyo, sono in rialzo grazie alla minore tensione sulla Lira turca che recupera su dollaro e euro. A Milano spicca Saipem, banche in ripresa. Giù Mediaset complice un report di Morgan Stanley. Attesa per inflazione eurozona. Tornano gli acquisti sui titoli di Stato italiani: spread sotto 270 punti e il rendimento del decennale scende al ...

La crisi turca pesa sulle Borse europee - Milano in rosso con i bancari : La crisi finanziaria in Turchia affossa nuovamente le borse europee, in rosso fin dai primi scambi sulle preoccupazioni per il nuovo tonfo della lira turca e nonostante le rassicurazioni della banca ...

La Turchia pesa sulle Borse europee : Milano chiude in rosso con i bancari. Spread a 278 : Chiusura in forte rialzo per lo Spread BTP/BUND sulla scia della crisi della lira turca e delle possibili conseguenze sul sistema bancario italiano. Il differenziale di rendimento tra il decennale...

Borse ancora frenate dalla crisi turca. Banche pesanti a Milano : A pesare sull'azionario è anche l'allargamento dello spread BTP-Bund in direzione die 275 punti base, complici anche le incertezze sulle prossime mosse della politica. Il sottosegretario alla ...