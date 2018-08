BORSA ITALIANA OGGI Milano news | Piazza Affari guarda ai 20 500 punti 21 agosto 2018

BORSA ITALIANA oggi/ Milano news : chiusura a +0 - 27% - brilla Fca su onda dialogo Usa-Cina (20 agosto 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi cerca il rimbalzo per poter tornare a chiudere in verde. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 20:11:00 GMT)

BORSA ITALIANA - in forte calo il controvalore degli scambi del 20/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 1,61 miliardi di euro, in deciso ribasso, -21,29%,, rispetto alla seduta precedente che ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -0 - 53% - Atlantia a +5 - 68% (17 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI cerca il rimbalzo per tenere quota 20.500 punti. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 17:39:00 GMT)

BORSA ITALIANA - in forte rialzo il controvalore degli scambi del 16/08/2018 : Dai dati ufficiali di chiusura di Borsa Italiana, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta odierna è stato pari a 2,66 miliardi di euro, con un incremento del 41,85%, rispetto ai ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : chiusura a -1 - 83% - Atlantia a -22 - 26% (16 agosto 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI riapre dopo la chiusura di Ferragosto. Pochi i dati macroeconomici in agenda. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 17:39:00 GMT)

