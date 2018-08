' Nave Diciotti attraccherà a Catania'

Migranti - Nave Diciotti verso Pozzallo : la procura apre un'inchiesta : "La nave Diciotti non è in rotta verso la nostra città", ha detto il sindaco Ammatuna. "Noi siamo pronti all’accoglienza e a...

Nave Diciotti fa rotta verso Pozzallo - era bloccata in mare da giorni | : La notizia, diffusa da fonti di Lampedusa, viene però smentita dal sindaco: l'imbarcazione con a bordo 177 persone soccorse "non è in viaggio verso il nostro porto", dice Roberto Ammatuna. Da 5 giorni ,...

Migranti - Nave Diciotti verso Pozzallo : Ue “contatti con Stati Membri”/ Msf a Conte - “prima le persone” : nave Diciotti , trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 Migranti . Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Mon, 20 Aug 2018 15:07:00 GMT)

Ue : presto soluzione per Nave Diciotti : 14.44 Sul caso della nave Diciotti "siamo al lavoro per una soluzione rapida. Siamo in contatto con le autorità italiane e stiamo contattando gli Stati membri", dice la portavoce Ue alla Migrazione. Sulla nave della Guardia costiera, con 177 migranti salvati a bordo,è in corso da giorni un lungo braccio di ferro tra Italia e Malta per il loro sbarco. Il sindaco di Pozzallo smentisce che la nave si stia dirigendo verso il suo porto. E la ...