Morbillo | allarme in Europa Casi in aumento | è record negli ultimi 10 anni

L'Oms lancia allarme Morbillo : record in Europa e l'Italia è tra i 7 Paesi peggiori : Oltre 41mila adulti e bambini in Europa, sono stati colpiti dalla malattia, nei primi sei mesi del 2018. Cifra che supera i casi registrati in un intero anno, nell'ultimo decennio. E l'Italia, con ...

Morbillo - Ministero della Salute : nessun allarme dall’Italia al Regno Unito : Il Ministero della Salute, attraverso la Direzione generale della prevenzione sanitaria, rende note le informazioni scambiate sui casi di Morbillo nell’ultimo semestre tra il nostro Paese ed il Regno Unito (UK), per mezzo del sistema internazionale Early Warning and Response System (EWRS). nessuna delle segnalazioni registrate fa presagire situazioni di allarme per casi di Morbillo provenienti dall’Italia. La sorveglianza è molto attiva e ...

Vaccini - nuova proposta M5S-Lega / La risposta dopo le critiche del Times sull'allarme Morbillo? : Vaccini, nuova proposta M5S-Lega: la risposta dopo le critiche arrivate dal Times in seguito all'allarme morbillo scattato in Gran Bretagna? Presto le risposte ufficiali.(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 12:12:00 GMT)

"Vaccinarsi è l'unico rimedio contro il Morbillo" : allarme degli infettivologi : Gli infettivologi italiani della Simit non usano giri di parole: vaccinarsi è l'unico rimedio contro il morbillo, che torna a colpire persino "il civilissimo" Giappone, dichiarato free nel 2015...

Allarme Morbillo - l'esperto : "Casi nei neonati mai visti prima" : Siamo in piena epidemia di morbillo in Italia, almeno da due anni . Diversi migliaia di casi e anche decessi. Un'epidemia anche difficile da mappare perché il morbillo non è notificato e molti casi si ...

Roma, 16 giu. (AdnKronos Salute) – "Siamo in piena epidemia di morbillo in Italia, almeno da due anni. Diversi migliaia di casi e anche decessi. Un'epidemia anche difficile da mappare perché il morbillo non è notificato e molti casi si perdono. Vediamo casi in neonati, che non si erano mai visti prima, con aumenti di ricoveri in ospedali e di effetti collaterali mai descritti in precedenza. Ci sono studi che dimostrano una

