Credit Agricole multata dalla BCE

Bce multa Credit Agricole : 4 - 3 milioni di sanzione : Roma, 20 ago., askanews, - La Banca centrale europea, BCE, ha imposto una sanzione amministrativa per 4,3 milioni di euro a favore di Crédit Agricole S.A.. La sanzione - informa un comunicato della ...

Prestiti Cariparma 2018 : i migliori prestiti personali con Credit Agricole : Avete necessità di ricevere un prestito personale che posso trarvi d’impaccio in un momento di fatiche finanziarie, o magari per finanziare un nuovo progetto in cui volete lanciarvi? Siete nel posto giusto per informarvi al meglio su quelle che sono le vostre possibilità. Di seguito nell’articolo infatti troverete tutte le informazioni utili in temi di prestiti Cariparma: saranno esposte le condizioni e le modalità per ottenere tutti i migliori ...

Credito Valtellinese - Credit Agricole detiene il 5% : Teleborsa, - Credit Agricole , dal 26 luglio 2018, possiede una quota del 5% nel Credito Valtellinese , detenuta a titolo di indiretta proprietà. La nuova compagine azionaria di Credito Valtellinese è ...

Secondo trimestre in crescita per Credit Agricole : Bilancio in crescita per Credit Agricole . La seconda maggiora banca in Francia per asset ha archiviato il Secondo trimestre con un utile netto di 1,44 miliardi di euro, in miglioramento del 6,4% ...

Creval : al Credit Agricole il 5% - accordo nell'assicurativo vita : Milano, 24 lug., askanews, - Il Gruppo Credit Agricole e Credito Valtellinese hanno sottoscritto un accordo per l'avvio di una partnership esclusiva a lungo termine nel business assicurativo vita. ...

Crédit Agricole Assurances acquisterà quota minoranza 5% nel capitale di CreVal : Teleborsa, - Crédit Agricole Assurances SA, CAA, e Credito Valtellinese, CreVal, hanno sottoscritto un accordo per l'avvio di una partnership esclusiva a lungo termine nel business assicurativo vita . ...

Crédit Agricole - l'Inter ha una nuova banca "campione del Mondo" : "Una partnership strategica importante, che lega due società che incarnano valori comuni". E' l'incipit del discorso di Alessandro Antonello , amministratore delegato dell' Inter , presentando l'...

Inter : Credit Agricole diventa Official Bank - accordo triennale : Appiano Gentile, CO,, 17 lug., askanews, - Credit Agricole diventa Official Bank e Top Partner dell'Inter. Il senior country officer del gruppo francese in Italia, Giampiero Maioli, il vicepresidente ...

