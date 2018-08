Migranti | nave Diciotti | scontro Italia Malta

NAVE DICIOTTI - SCONTRO ITALIA-MALTA SUI Migranti/ Ultime notizie - Meloni ‘con’ Salvini : “serve blocco navale” : NAVE DICIOTTI, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 MIGRANTI. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 18:43:00 GMT)

Nave Diciotti - Salvini : «La Ue intervenga o riporteremo i Migranti in Libia» : La Nave della Guardia costiera, anche con bambini a bordo, è bloccata da 4 giorni al largo di Lampedusa. Il ministro Toninelli attacca Malta: «Inqualificabile». La replica: «Sono di competenza dell’Italia». E Salvini: «Se Ue non interviene da ora in poi riaccompagneremo le navi in Libia»

La nave Diciotti ancora senza un porto - Salvini : “L’Ue intervenga o riportiamo i Migranti in Libia” : Non ha ancora trovato una soluzione la vicenda di nave Diciotti, finita al centro di un braccio di ferro Italia-Malta e da quasi quattro giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo. «Diciotti dimostra che Italia non si tira mai indietro quando si tratta di salvare vite umane. Il comportamento di Malta è ancora una volta inqualificabile e...

Migranti sulla nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui 177 in mare. Salvini : «Ue si svegli o li portiamo in Libia» : Nuovo braccio di ferro in corso tra Italia e Malta per quanto riguarda la nave Diciotti, da quattro giorni in mare con 177 Migranti al largo di Lampedusa in attesa di trovare un porto sicuro in cui...

Diciotti - nave Guardia costiera da 4 giorni in mare con 177 Migranti. Toninelli : “Malta inqualificabile. Ue intervenga” : Non si sblocca la situazione per la nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Da quattro giorni l’imbarcazione con a bordo 177 migranti attende l’indicazione di un porto sicuro dove poter attraccare. L’Italia, tramite il ministro dell’Interno Matteo Salvini, chiede che sia Malta ad accogliere gli stranieri. Fonti del dicastero degli Esteri nelle scorse ore hanno fatto sapere che il governo sta chiedendo ...

Nave Diciotti - trattativa tesa con Ue per lo sbarco dei 177 Migranti : Dopo quattro giorni al largo di Lampedusa, la Nave Diciotti della Guardia costiera italiana, che ha soccorso 177 migranti in acque maltesi, non riceve indicazioni per raggiungere un porto sicuro. Dopo ...