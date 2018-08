Cervino | alpinista precipita e muore Secondo incidente in 5 giorni

Italia/VS : alpinista muore precipitando dal Cervino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Alpinista precipita sul Cervino : morto a 3700 metri/ Ultime notizie Aosta - allarme dato da compagno di cordata : Aosta, precipita Alpinista sul Monte Cervino: morto dopo volo a 3700 metri di altezza. Ultime notizie, l'allarme dato dal compagno di cordata sotto choc(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 15:48:00 GMT)

Incidenti in Montagna : precipita sul Cervino - morto alpinista : Incidente mortale sul Cervino: il soccorso alpino è intervenuto per il recupero di un alpinista caduto mentre percorreva la Cheminée, a 3700 metri di quota, a valle della Capanna Carrel. Il corpo dell’alpinista è stato recuperato da Air Zermatt e portato in Svizzera, per competenza territoriale. Il compagno di cordata, che è rientrato a Capanna Carrel per dare l’allarme, è stato portato a Cervinia dal Soccorso Alpino ...

Incidenti in Montagna : alpinista precipita sul Cervino - morto : Grave incidente sul Cervino, a Colle del Leone, a quota 3600 mt: necessario l’intervento con l’elicottero per il recupero di un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il corpo senza vita dell’uomo è stato trasportato a Cervinia. L'articolo Incidenti in Montagna: alpinista precipita sul Cervino, morto sembra essere il primo su Meteo Web.

Montagna : nuova vittima - alpinista precipita sul Cervino : Ennesimo incidente mortale sulle montagne della Valle d'Aosta. L'elicottero del Soccorso alpino è intervenuto sul Colle del Leone, a quota 3600 metri sul Monte Cervino, per recuperare un alpinista precipitato per alcune centinaia di metri. Il cadavere dell'uomo, non ancora identificato, è stato trasportato a Cervinia per le operazioni di riconoscimento.

Incidenti montagna - precipita da Cervino : muore alpinista polacco : Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna, precipita da Cervino: muore alpinista polacco proviene da NewsGo.

Incidenti montagna - alpinista morto sul versante svizzero del Cervino : Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino Continua a leggere L'articolo Incidenti montagna,alpinista morto sul versante svizzero del Cervino proviene da NewsGo.

Cervino - colpita da un fulmine : muore un'alpinista : Il corpo di una alpinista ucraina è stato recuperato stamane sul Cervino dall'elisoccorso dopo che un fulmine, ieri sera, l'ha colpita durante un forte temporale. Era con tre connazionali - un uomo e ...

Monte Cervino - giovane alpinista muore colpita da un fulmine : Il corpo di una alpinista ucraina è stato recuperato stamane sul Cervino dall'elisoccorso dopo che un fulmine, ieri sera, l'ha colpita durante un forte temporale. Era con tre connazionali - un uomo e ...

Incidenti in Montagna : colpita da fulmine su Cervino - muore alpinista : E’ stato recuperato questa mattina sul Cervino dall’elisoccorso il corpo di un’alpinista ucraina che è stata colpita da un fulmine ieri sera, durante un forte temporale. La donna si trovava con tre connazionali, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Parini di Aosta: hanno una lieve ipotermia ma le loro condizioni sono buone. I quattro sono stati recuperati a quota 4.000 metri, sulla cresta Pic Tyndall. L'articolo ...

Cervino - precipita sul versante svizzero : morto alpinista/ Ultime notizie : non ancora identificato - è giallo : Cervino, precipita sul versante svizzero: morto alpinista ma è giallo sulla sua identità. Dopo due giorni nessuno ne ha denunciato la scomparsa, la ricostruzione dei soccorritori.(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 18:08:00 GMT)

Cervino : precipita sul versante svizzero - morto alpinista : Un alpinista è precipitato per 500 metri sul versante svizzero del Cervino, ed ha perso la vita: lo ha reso noto la polizia cantonale del Vallese. La vittima procedeva lungo la via normale svizzera quando è precipitata dalla cresta Hornli, a 3.800 metri di quota. E’ stato un alpinista a lanciare l’allarme, dopo avere assistito all’incidente. L'articolo Cervino: precipita sul versante svizzero, morto alpinista sembra essere il ...