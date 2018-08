Temptation Island Vip Nilufar Addati già preoccupata per le corna

Temptation Island Vip : le coppie del reality : Temptation Island Vip ci ha regalato in questi giorni i nomi delle sei coppie che vedremo nel reality di Canale 5. La guida è affidata a Simona Ventura ed è stata proprio la conduttrice a svelare l’arcano grazie ad un video su Instagram. Molti i volti noti ai telespettatori italiani, soprattutto per quanto riguarda il mondo di Uomini e Donne. Temptation Island Vip intanto accende i motori in previsione del debutto previsto per l’11 ...

Temptation Island Vip : è guerra tra Fabio Esposito e Stefano Gabbana! : Cosa sta accadendo tra un partecipante della prima edizione di Temptation Island Vip, Fabio Esposito e lo stilista di moda Stefano Gabbana? Il botta e risposta al vetriolo che non ti aspetti! Stefano Gabbana, fondatore insieme al socio della maison di moda “Dolce e Gabbana”, ha commentato in queste ultime ore, il cast della prima edizione di “Temptation Island Vip” non senza tirare una frecciatina al programma ed ai ...

Temptation Island Vip : Stefano Gabbana critica - Fabio Esposito replica : Temptation Island Vip non ha ancora preso il via, ma già hanno preso il via le polemiche che girano intorno ad ogni reality. Scenario dell'aspro botta e risposta tra Stefano Gabbana e Fabio Esposito ...

Temptation Island Vip : Simona Ventura svela il Cast! : Si stanno scaldando i motori per quanto riguarda la primissima edizione di Temptation Island versione Vip. La narratrice Simona Ventura svela in anteprima quali sono le sei coppie ufficiali! Due provengono da Uomini e Donne! Scoperti anche le tentatrici ed i single! In questi giorni su Canale Cinque è partito lo spot pubblicitario di Temptation Island Vip. Simona Ventura ha svelato in anteprima, quali saranno le sei coppie ufficiali che ...

Temptation Island Vip - Nilufar Addati su Giordano : “Litighiamo spesso” : Nilufar e Giordano Mazzocchi si mettono alla prova a Temptation Island Vip Tra le sei coppie che prenderanno parte alla prima edizione di Temptation Island Vip, il docu-reality dei sentimenti e delle corna narrato da Simona Ventura da martedì 11 settembre in prima serata su Canale 5, non potevano mancare due protagonisti provenienti dal Trono Classico di Uomini e Donne: Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi. Una delle poche coppie ancora unite ...

Temptation Island - Martina Sebastiani e Andrea Dal Corso fidanzati ufficiali : «In love direi...» : Galeotta fu la sua partecipazione a "Temptation Island" e Martina Sebastiani rende pubblica la sua storia d?amore col tentatore Andrea Dal Corso, conosciuto proprio durante il reality...

Viola Valentino e Francesco Mango/ Fatti fuori da Temptation Island Vip : "Adesso ci sposiamo" : Viola Valentino e Francesco Mango esclusi dalle selezioni di Temptation Island Vip. Lo rende noto Novella 2000, che pubblica in esclusiva i retroscena dei casting.(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 10:40:00 GMT)

Temptation Island Vip : Davide Rossi e Melissa Castagnoli tra i tentatori : Davide Rossi Se nel nuovo promo Simona Ventura presenta le sei coppie di Temptation Island Vip, non è ancora completato lo svelamento del cast del reality di Canale 5, al via a settembre. Definiti i concorrenti, è tempo di scoprire volti e nomi di single tentatori e tentatrici, che saranno in parte famosi e in parte no. Temptation Island Vip: Davide Rossi tentatore Tra i tentatori ci sarà Davide Rossi, noto per essere il figlio di Vasco Rossi. ...

Temptation Island Vip/ Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast : l'augurio di Nicolò Ferrari! : Temptation Island Vip, coppie e news. Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi nel cast: l'augurio con frecciatina dell'ex corteggiatore Nicolò Ferrari(Pubblicato il Fri, 17 Aug 2018 04:05:00 GMT)

Temptation Island Vip : ci sarà anche D.Rossi - è ufficiale : Qualche settimana fa era circolata la voce che il figlio di Vasco Rossi, Davide [VIDEO], potesse essere uno dei tentatori della prima edizione di Temptation Island vip che partira' a settembre su Canale 5 con la conduzione di Simona Ventura. Ebbene, dopo la pubblicazione dei nomi delle sei coppie del cast, di cui faranno parte personaggi di grande popolarita' come Stefano Bettarini ex di Simona Ventura e Valeria Marini, sono stati resi noti ...

VIOLA VALENTINO E FRANCESCO MANGO/ "Troppo sopra le righe" e gli autori li fanno fuori (Temptation Island Vip) : VIOLA VALENTINO e FRANCESCO MANGO esclusi dalle selezioni di Temptation Island Vip. Lo rende noto Novella 2000, che pubblica in esclusiva i retroscena dei casting.(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 20:40:00 GMT)

Georgette Polizzi di Temptation Island torna in tv in due nuovi programmi : Temptation Island: Georgette Polizzi protagonista di due nuovi programmi in televisione La sclerosi multipla non sta fermando Georgette Polizzi. Anzi, da quando l’ex protagonista di Temptation Island ha scoperto di avere questa malattia sta vivendo le proprie giornate con maggiore entusiasmo e vitalità. Tra una seduta e un’altra di cure, la fidanzata di Davide Tresse […] L'articolo Georgette Polizzi di Temptation Island torna ...

Temptation Island Vip - botta e risposta tra Stefano Gabbana e Fabio Esposito : Stefano Gabbana, uno dei due fondatori della celebre casa di alta moda Dolce & Gabbana, ha riservato una frecciatina al cast della prima edizione di Temptation Island Vip.Commentando un post pubblicato sul profilo ufficiale Instagram di Trash Italiano, infatti, lo stilista ha sostanzialmente dichiarato che i vip, tranne un paio di nomi, scarseggiano. Questo è stato il suo commento:prosegui la letturaTemptation Island Vip, botta e ...