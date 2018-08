Acqua più abbondante del previsto nei pianeti extrasolari

Terremoto Molise - il sindaco di Acquaviva Collecroce : “Scossa avvertita - più forte di quella di aprile” : “Abbiamo avvertito il Terremoto in paese, la scossa e’ stata molto forte, più intensa dello scorso 25 aprile. Le prime case visitate questa notte, apparentemente non hanno riportato lesioni ad una prima visione. Domani effettueremo sopralluoghi più approfonditi“: lo ha dichiarato all’ANSA il sindaco di Acquaviva Collecroce (CB) Francesco Trolio in riferimento al sisma magnitudo 4.6 verificatosi alle 23:48. L'articolo ...

Il cane più protettivo del mondo? È questo. La bambina gioca in Acqua - ma per lui è troppo pericoloso. Ecco come reagisce : Ci troviamo a Gouville-sur-Mer, in Normandia (Francia). Una bambina sta giocando col cane di famiglia, Matyas, mentre il nonno riprende la scena col telefono. Quando entra in acqua, un’onda la investe. Lei sembra divertirsi moltissimo, ma per il cane l’onda e il mare rappresentano, nei confronti della piccola, un pericolo. Così interviene. E tra le risate generali della nipotina, la porta a riva. L'articolo Il cane più protettivo del ...

Brancaleone. Simona Dall’Acqua dopo l’incidente non ha più ripreso conoscenza : Passare sui binari per arrivare in spiaggia più rapidamente è una costante. A Brancaleone (Reggio Calabria) si continua a farlo

Gruppo di amici si sfida a chi resiste di più sott'Acqua : 23enne muore annegato : Un finale tragico, quello di una festa di addio al celibato, in riva al lago Sinclair, nella quale Robert Zachary "Zack" Bunsa, brillante 23enne del New Jersey, è morto annegato mentre giocava con gli amici a "chi resiste di più sott'acqua senza respirare". Lo riporta il DailyMailA partecipare al pericoloso gioco sono stati una quindicina di ragazzi: piano piano, si è assistito alla risalita di quasi tutti. A mancare ...

Luce - Acqua e bosco : a Lappeenranta il weekend nella Finlandia più vera : Ha appena aperto una rotta di quelle che andrebbero provate solo per il gusto di atterrare in un posto mai sentito nominare (e all’apparenza impronunciabile). È il caso del volo Ryanair che collega Orio Al Serio con Lappeenranta, avanti e indietro il mercoledì e il sabato. Cosa ci sarai mai a Lappeenranta nella Carelia meridionale che merita tre ore di volo? Dall’alto dell’aereo, popolato solo da finlandesi e russi (il confine ...

VS : lo scivolo d'Acqua più lungo d'Europa a Morgins : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Turista entra in Acqua ma non torna più - familiari la trovano morta : malore per il caldo : La tragedia a Marina di Pietrasanta dove la vittima, originaria di Carpi, era in vacanza con i familiari. La donna stroncata da un malore mentre era in acqua, inutili gli interventi dei bagni e poi dei medici del 118. Il marito e la nipote la stavano ancora cercando quando i militari hanno comunicato loro la triste notizia.Continua a leggere

Calciomercato Empoli - in mediana Uçan più Acquah : Empoli - L' Empoli sta provando a riportare in Italia Salih Ucan , il centrocampista turco classe '94 che con la maglia della Roma ha totalizzato dieci presenze tra il 2014 e il 2016. Ucan è tornato ...

Ieri è stata annunciata la scoperta della presenza di ACQUA liquida nel sottosuolo di MARTE, resa possibile dal radar italiano Marsis.

Marte - scienziati italiani scoprono lago di Acqua salata/ Ultime notizie : più vicina scoperta di forme di vita : Per la prima volta una prova documentata dell'esistenza di acqua su Marte, scoperto un vasto lago sotto al polo sud in ambiente glaciale ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Wed, 25 Jul 2018 18:03:00 GMT)

Cina - due terzi delle città a rischio siccità. Carenza più grave nella contea di Si - dove c’era Acqua per riempire 420mila piscine : “Non c’è nemmeno un goccio d’acqua“. E’ difficile credere alle parole di Hui Chunjie, la trentacinquenne intervistata dalla rivista digitale Sixth Tone che lo scorso inverno ha deciso di lasciare il villaggio d’origine per trasferirsi nella contea di Si, nella provincia centrale dello Anhui, zona orientale della Cina. Ogni giorno Hui è costretta a trasportare un contenitore di acqua filtrata per quattro rampe ...

Sfida a spruzzi d'Acqua - all'Aquafan di Riccione il primo watergame che ha coinvolto più di mille persone : Ha preso vita sabato 21 luglio nel tempio del divertimento italiano la più grande Sfida di spruzzi d'acqua dell'estate a ritmo di musica per rivendicare l'importanza di non smettere mai di divertirsi ...