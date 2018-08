Napoli | dall' Arsenal ecco Ospina

Napoli - ecco il portiere : dall'Arsenal arriva Ospina : «Ospina potrebbe arrivare». Detto, fatto. Le anticipazioni date al mattino, a Radio Kiss Kiss, dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sono diventate fatti concreti nel...

Napoli - c'è il portiere : preso Ospina dall'Arsenal : TORINO - A due giorni dalla fine del mercato il Napoli ha scelto il suo portiere. Con Meret , infortunato, e Karnezis, Ancelotti potrà contare ora anche su David Ospina, 29enne portiere alto 183 cm ...

Terremoto - scossa di 4.7 in Molise. Panico dalla Puglia a Napoli : È tornata a tremare la terra in Molise: poco prima della mezzanotte del 14 agosto un nuovo Terremoto di magnitudo 4,7 ha colpito la provincia di Campobasso, interrompendo bruscamente la calma...

Terremoto di 4.7 in Molise - panico dalla Puglia a Napoli. «Per ora nessun danno» : Una forte scossa di Terremoto è stata avvertita in molte regioni centro-meridionali. La scossa alle 23.48 è stata percepita chiaramente a Campobasso, come sulla costa abruzzese,...

Dall'Inghilterra : 'Juve - Inter e Napoli su Darmian' : 'Sono felice di giocare in uno dei migliori club del mondo come lo United - le parole di Darmian riportate dal tabloid britannico -, e' un onore, ma il mio obiettivo e' giocare regolarmente e nella ...

Napoli - rubano rame dalla cabina : un'intera strada finisce al buio : rubano una ingente quantità di rame da una cabina elettrica ed una intera strada finisce al buio: è accaduto a Napoli, lungo via Toscanella, arteria che collega il capoluogo partenopeo a zone della ...

Diretta/ Napoli Wolfsburg (risultato finale 1-3) streaming video e tv : Ancelotti tradito dalla difesa : Diretta Napoli Wolfsburg streaming video e tv: probabili formazioni, orario e risultato live della partita amichevole che si gioca in casa dei tedeschi(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 21:10:00 GMT)

Padre Alex Zanotelli : dalle missioni in Africa al rione Sanità di Napoli : L'86 per cento di loro ha trovato riparo nel Sud del mondo. È mai possibile che il restante 14 per cento metta in crisi l'Europa? Questo è egoismo retto a sistema. Il Libano ha 6 milioni di abitanti ...