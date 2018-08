Usa | spara a nero disarmato dopo lite per parcheggio | arrestato

Usa - scoperta casa-prigione con 11 bambini segregati : “Venivano addestrati a compiere sparatorie nelle scuole” : “Sirai Ibn Wahhai stava addestrando i bambini a compiere sparatorie nelle scuole“. È quanto emerge dai documenti depositati in tribunale nel caso dell’uomo-aguzzino che aveva segretato 11 bambini in una casa in New Mexico, al confine con il Colorado. Lo riferisce Fox News. Sirai Ibn Wahhai, per il quale le autorità hanno chiesto che sia trattenuto senza cauzione, è stato arrestato lunedì quando la polizia ha scoperto la ...

Usa - allarme per una sparatoria all’ospedale Westchester Medical Center di New York : allarme in un ospedale di New York per una sparatoria. La polizia è sul posto al Westchester Medical Center in Valhalla. Lo riportano i media americani. In corso verifiche, ancora pochi i dettagli a disposizione. I colpi di arma da fuoco sarebbero stati sparati al quarto piano dell’ospedale e al momento non ci sono notizie su possibili feriti. La struttura, il Westchester Medical Center, è al momento in lockdown, con nessuno che può entrare o ...

Sparatoria Chicago - Sanzione Usa-Iran - sud Sudan - attentato a Maduro : Sul Paese più giovane del mondo, nato da un referendum infatti dal 2011, interviene la Presidente di MSF Italia, Claudia Lodesani, e Aly Verjee, ricercatore presso l'US Institute of Peace, che ...

Usa. Sparatoria davanti a scuola : 03.47 Un uomo è morto e un altro è rimasto gravemente ferito, ieri, in Iowa in seguito a una Sparatoria davanti a una scuola elementare di Ottumwa. Secondo media locali la Sparatoria è iniziata dopp che uomini armati sono stati segnalati alla polizia davanti alla scuola. Alunni e insegnanti sono stati portati in un luogo sicuro all' interno della struttura. La polizia informa che un uomo è stato arrestato e un altro si è dato alla fuga.

Pistoia - Don Biancalani accUsa : "Due giovani italiani hanno sparato contro un immigrato" : "Ciao a tutti e a tutte, vi scrivo a quest"ora, le due di notte dagli uffici della Questura di Pistoia, per informarvi che verso le 11.00 a Vicofaro ci sono stati degli spari! Due giovani italiani al grido "negri di merda" hanno sparato uno o due colpi di arma da fuoco in direzione di uno dei nostri ragazzi migranti che fortunatamente è rimasto illeso. Sono in corso le indagini, per il momento non so dirvi altro". A denunciare anche via Facebook ...

Legittima difesa - Bonafede vs stampa : “Mi fa schifo. Indecente l’accUsa secondo cui vogliamo far sparare di più” : “Quello che passa tra le righe dei giornali in questi giorni è l’idea che qualcuno vorrebbe far sparare di più in Italia. E’ un’accusa Indecente, che io rigetto al mittente”. Così, a In Onda (La7), il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, attacca la stampa in merito alla legge sulla Legittima difesa. E continua: “Il nostro governo si sta impegnando a far sentire finalmente ai cittadini la presenza dello Stato, anche sul fronte della ...

Usa - sparatoria a New Orleans : tre morti e sette feriti : Tre persone sono state uccise e altre sette ferite in una sparatoria a New Orleans. Il portavoce della polizia municipale Aaron Looney afferma in un comunicato che la sparatoria è avvenuta sabato sera ...

Usa - cinque morti in Texas in due sparatorie collegate fra loro : Almeno cinque persone sono morte in due diverse sparatorie avvenute in Texas. La polizia di Robstown è intervenuta in una casa di riposo a Corpus Christi dopo la segnalazione di una sparatoria e hanno ...

Kudlow spara a zero sulla Cina - prevede Pil Usa al 4% : Come parte del piano dell'amministrazione per far crescere l'economia, Kudlow ha detto che ci saranno ulteriori tagli alle tasse. 'Stiamo viaggiando con un ritmo di crescita del 3% ma possiamo ...

Strage di Las Vegas : l'hotel da cui ha sparato il killer fa caUsa a oltre mille vittime : ...Mappe Foto Video Pop Workshop Mondiali 2018 Stati Uniti Russia Cina Italia Europa Africa e Medio Oriente Asia e Oceania Americhe Dashboard Logout Tutti gli ultimi articoli Arte e cultura Scienza e ...

Usa - bimbo di 4 anni trova la pistola del padre sotto al divano e si spara : Ma mentre gli adulti si interrogano e polemizzano sulla politica delle 'armi facili', negli Usa i bambini continuano a morire. Stavolta è toccato a Justin jr., ma poteva succedere alla sua sorellina ...

Usa - padre si spara dopo aver ucciso figlia - la voleva solo per sè : Una tragica storia arriva dalla città di Cruger, nello stato del Minnesota , Usa, , dove Kamaya , una bimba di solo un anno, è stata uccisa dal giovane padre di 23 anni, che ha preferito toglierle la ...

Usa : ex giocatore Nba muore dopo sparatoria con agenti a L.A. : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Per Pechino gli Usa si stanno si stanno sparando addosso : "Gli Stati Uniti stanno sparando contro il mondo ma anche contro loro stessi", ha sottolineato, come riporta il Wall Street Journal. , RR - www.ftaonline.com,