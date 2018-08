Possiamo fare grandi cose | Vettel carica la Ferrari

Cagliari - Rafael : “Possiamo fare bene” : Quarta stagione al Cagliari per Rafael. Trentasei anni, il più “anziano” della compagnia da quando non c’è più Cossu. “Mi sento utile – ha spiegato dal ritiro di Pejo – alla fine quello che conta è creare un bel gruppo. L’età non importa. Mi piace dare il mio contributo per cercare di coinvolgere tutti verso un obiettivo comune. Devo sempre dimostrare qualcosa: lavorare duramente, arrivare prima ...

Cagliari - Rafael : “Possiamo fare bene” : Quarta stagione al Cagliari per Rafael. Trentasei anni, il più “anziano” della compagnia da quando non c’è più Cossu. “Mi sento utile – ha spiegato dal ritiro di Pejo – alla fine quello che conta è creare un bel gruppo. L’età non importa. Mi piace dare il mio contributo per cercare di coinvolgere tutti verso un obiettivo comune. Devo sempre dimostrare qualcosa: lavorare duramente, arrivare prima ...

Ambiente - Mattarella : “Possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro pianeta” : “Possiamo e dobbiamo fare di più per il nostro pianeta, facilitando la transizione verso energie pulite. Lo sforzo richiesto non va inteso come un sacrificio, nemmeno per un paese ricco di materie prime come l’Arzebaijan. Al contrario va inteso come un fattore di dinamismo industriale e di innovazione tecnologica“: lo ha dichiarato il presidente Sergio Mattarella, parlando oggi a Baku, ultima tappa del suo viaggio nel ...

Napoli - Albiol sicuro : 'Con Ancelotti Possiamo fare grandi cose' : 'Con Ancelotti possiamo fare grandi cose, è tra i tecnici più importanti del panorama calcistico mondiale, per questo vogliamo lavorare e crescere per mettere in pratica la sua idea di calcio'. Raul ...

Serie A Roma - Perotti : «Ripartiamo - Possiamo fare una bella stagione» : Roma - "Dobbiamo allenarci forte, sarà una stagione lunga come quella dello scorso anno e dobbiamo essere tutti pronti. E' il momento di correre e sopportare il caldo però lo facciamo tutti con la ...

Roma - inizia il ritiro a Trigoria. Manolas : 'Felice di rimanere. Possiamo fare meglio dell'anno scorso' : La Champions è la competizione più bella del mondo e spero che anche quest'anno potremo dare soddisfazioni ai nostri tifosi. Non abbiamo paura di nessuno, soprattutto quando ci accompagnano i nostri ...

Roma - Manolas : 'Aiuterò i nuovi - Possiamo fare meglio dello scorso anno' : 'C'è sempre da migliorare anche se sei Cristiano Ronaldo o Leo Messi'. La carica di Kostas Manolas per la nuova stagione si intuisce dalla dichiarazioni rilasciate pochi minuti prima del ritiro che ...

I danni che la direttiva sul copyright farà alle nostre libertà e cosa Possiamo fare per contrastarla : ... quella che evidenzia l'impatto negativo della pirateria sui film, è stato diffuso in una pubblicazione di Benedikt Hertz e Kamil Kilja"ski , entrambi membri del team di economia della Commissione ...

La Ong Open Arms : “Italia e Malta hanno chiuso i porti - non Possiamo nemmeno fare rifornimento”. Poi le accuse a Libia e Salvini : Prosegue senza sosta la guerra alle Ong. Con un tweet, Proactiva Open Arms ha annunciato oggi pomeriggio che Italia e Malta hanno definitivamente chiuso i porti alle imbarcazioni delle Ong non solo per lo sbarco dei migranti, ma anche per eventuali operazioni di rifornimento: "Italia e Malta negano l'accesso alle loro acque territoriali alla nostra nave Open Arms, un battello umanitario che ha salvato oltre cinquemila vite in un anno sotto il ...