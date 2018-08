Belen Rodriguez Dalla crisi al figlio con Andrea Iannone | i retroscena mai svelati dalla

Belen Rodriguez E ANDREA IANNONE/ Confessioni e vacanza "hot" per la coppia. E sul figlio... : BELEN RODRIGUEZ e ANDREA IANNONE, l'amore è tornato a sorridere per la coppia, come confermato dalle recenti dichiarazioni di lei alla Gazzetta dello Sport.(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 17:45:00 GMT)

L’ennesimo attacco a Belen - Maurizio Costanzo contro la Rodriguez : “non è una presentatrice” : Maurizio Costanzo e la sua ennesima frecciatina a Belen Rodriguez, il giornalista mette in dubbio le capacità da presentatrice dell’argentina “Belen non si può dire che sia una presentatrice: è un’ospite gradita, che fa ascolto, una quasi conduttrice”. Così Maurizio Costanzo lancia l’ennesima frecciatina a Belen Rodriguez, spesso ospite dei suoi programmi e di quelli della moglie Maria De Filippi. Il presentatore e ...

Belen Rodriguez si racconta senza filtri : l'amore per Iannone - nuova gravidanza e Stefano De Martino : Ed è proprio dalla bellezza che parte l'intervista rilasciata dalla showgirl a 'La Gazzetta dello Sport', domanda a cui Belu risponde di non avere mai fatto una dieta, anche se è molto attenta a ciò ...

Belen Rodriguez e la storia con Andrea Iannone : ‘Raro trovare uno come lui - si prende cura di me’ : Una coppia esplosiva: nel corso dell’ultimo anno, abbiamo imparato che questa definizione calza a pennello per Belén Rodríguez e Andrea Iannone. Sono molto amati e molto seguiti sui social, i due innamorati, anche perché spesso e volentieri il loro amore fa capolino dai loro profili: lei gli ha da poco dedicato un bel post per il compleanno mentre lui commenta senza farsi problemi le foto più hot che l a showgirl argentina spesso regala ai ...

Belen Rodriguez confessa : 'Ad Andrea Iannone a letto non basto mai - ho maturato tanta pazienza' : Belen Rodriguez racconta la sua vita al di fuori del piccolo schermo parlando anche del più volte discusso rapporto con il suo compagno Andrea Iannone chiarendo così, una volta per tutte, la ...

Belen Rodriguez svela il retroscena hot con Iannone : 'Se fosse il momento giusto sarei già incinta' : «Ad Andrea Iannone a letto non basto mai, ho maturato tanta pazienza». È una Belen Rodriguez "senza veli" quella che si racconta nell'intervista pubblicata dalla Gazzetta dello Sport . La showgirl argentina ha parlato della sua vita privata e del rapporto con il suo fidanzato, che i media danno spesso in crisi. Una crisi che però, stando ai tanti video su Instagram che li raffigurano insieme, non trova riscontri nella realtà. Insomma, Belen e ...

Belen Rodriguez : “Un figlio con Andrea? Se fosse il momento giusto…” : Andrea Iannone e Belen pensano ad un figlio? Parla la showgirl Belen Rodriguez a ruota libera si è concessa alla Gazzetta dello sport e senza freni ha parlato di tutto, dal suo amore per Andrea Iannone, al suo desiderio di avere un secondo figlio, fino alla sua carriera. La conduttrice di Tu si que vales indirizza ogni giorno tutte le sue energie verso suo figlio Santiago: Belen ha infatti affermato che quando diventi mamma tutto il resto ...

Belen Rodriguez : Iannone è matto. Quando corre mi batte il cuore : Ma Quando posso lo seguo, anche dall'altra parte del mondo. Mi diverto, chiacchiero con gli ingegneri, guardo i tempi, tutti quegli sregolati che affollano il box...". Ecco, dicono che ai box sentano ... noadsense

Belen RODRIGUEZ/ Secondo figlio in arrivo? Notte folle in #Versacevintage : BELEN RODRIGUEZ sarebbe pronta ad allargare la famiglia e ad avere il suo primo figlio con Andrea Iannone. Ecco le indiscrezioni lanciate dal settimanale Nuovo(Pubblicato il Sat, 11 Aug 2018 10:27:00 GMT)