Spread si surriscalda ancora tra rischio Italia a corsa ai Bund per crisi turca

finanza

(Di lunedì 13 agosto 2018) Nuovo scatto in avanti delloche si avvicina pericolosamente ai picchi toccati il 29 maggio all'apice dellapolitica in. Il differenziale di rendimento tra Btp decennale eha toccato in avvio di giornata un massimo a 274,8 punti base dai 268 a cui si era spinto venerdì scorso complici anche i ...