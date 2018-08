Cambia il Padre Nostro | Papa Francesco | Può Dio indurci in

Padre nostro - a novembre si Cambia. Nuova formula a messa : Fonti interne alla Conferenza episcopale italiana annunciano il cambio di traduzione. Non si dirà più 'non ci indurre in tentazione', ma 'non abbandonarci alla tentazione'

Salvini “beffato” : Cambiano i moduli online - ma non c’è la dicitura “madre - padre” : Dopo le polemiche scoppiate in seguito alle dichiarazioni del ministro dell'Interno, cambiano i moduli online per la richiesta di carta d'identità elettronica dei minorenni: non ci sono le diciture madre e padre "chieste" da Salvini, ma semplicemente due campi distinti per i due genitori o tutori.Continua a leggere

Salvini : sulla carta d'identità si torna a 'padre e madre'. Ma non sarà facile Cambiare le diciture : Per leu, il ministro è un 'troglodita'. Lui ribatte : 'Se significa difendere il concetto di mamma e papà, orgoglioso di esserlo'. Ma per alcuni la mossa del ministro è solo un bluff -

Naike Rivelli - mistero sul padre. Ma con Ornella Muti non è Cambiato nulla : Continua il mistero sul padre di Naike Rivelli, la figlia di Ornella Muti, che ha visto tutte le sue certezze crollare di fronte ad un test del Dna. A svelarlo è stata lei stessa in un’intervista rilasciata a Paola Perego nel corso del programma Non Disturbare. La modella, che su Instagram si diverte spesso a provocare i follower, ha voluto rassicurare tutti i fan, spiegando come il suo rapporto con Ornella Muti sia ancora ...