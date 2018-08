Attacco speculativo dei mercati? Di Maio non condivide la previsione di Giorgetti | “Non

ilfattoquotidiano

: Giorgetti, che sarebbe il meglio della Lega, prevede l’attacco speculativo dei mercatoni cattivi contro il governo… - vittoriozucconi : Giorgetti, che sarebbe il meglio della Lega, prevede l’attacco speculativo dei mercatoni cattivi contro il governo… - AnnaAscani : Di Maio e il governo stanno inventando un attacco speculativo che non esiste per alimentare un dibattito surreale.… - axelgrimaldi : RT @AnnaAscani: Di Maio e il governo stanno inventando un attacco speculativo che non esiste per alimentare un dibattito surreale. Cercano… -

(Di lunedì 13 agosto 2018) Non è “l’estate del 2011” quando al governo c’era Silvio Berlusconi “che rinunciò per le sue aziende”. Luigi Dinon teme un possibilenei confronti dell’Italia, ma dice: “Se qualcuno vuole usare icontro il governo, sappia che non siamo ricattabili“. Così il vicepremier M5s, intervistato dal Corriere della Sera, respinge le prospettive di undei “fondi speculativi” paventate dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo. Disottolinea anzi la solidità dell’esecutivo gialloverde – “possiamo governare cinque anni” – e ribadisce la rotta del M5s, dai vaccini alle grandi opere, dal decreto Dignità alla legge di Bilancio, quella su cui si concentra l’attenzione dei. “Io non vedo il rischio concreto che ...