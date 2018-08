Milano | faida degli imam in viale Jenner | nuovo pestaggio | feriti tre fedeli

Milano - fucili a pompa e flessibili per spezzare le dita : la faida tra clan criminali fermata dai carabinieri. Nove arresti : faida a Milano. Sangue criminale. La velocità che batte tempi metallici. Agire, calcolare ma non abbastanza. Colpire, scappare. Vivere da latitanti. Armi per attaccare, auto in fila a due a due per far fronte alle ritorsioni. Poi, droga e piazze. Periferie e affari. Zero politica, nessun acuto mediatico. Perché qui si spara e i morti rischiano di cadere. Anche innocenti. A Milano è già avvenuto. Più volte. I clan non fanno attenzione. Rocco ...