Cagliari-Palermo 2-1 | cronaca e tabellino della partita

Cagliari Palermo 2 1 LIVE : Rajkovic sfiora il pari - ultimo assalto dei rosa - : 48 s.t. Cagliari CHE SI MANGIA IL 3-1! Contropiede sardo e Castro che sul secondo palo manda alle stelle. 5 minuti di recupero 45 s.t. NESTOROVSKI!!! CHE OCCASIONE!!! Cross in area per il macedone, ...

DIRETTA / Cagliari Palermo (risultato live 1-0) streaming video e tv : La sblocca Pavoletti in mischia : DIRETTA Cagliari Palermo : info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa italia 2018-2019. Si gioca oggi 12 agosto alla Sardegna Arena.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 21:00:00 GMT)

DIRETTA / Cagliari Palermo (risultato live 0-0) streaming video e tv : in campo - si comincia! : DIRETTA Cagliari Palermo : info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa italia 2018-2019. Si gioca oggi 12 agosto alla Sardegna Arena.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 19:58:00 GMT)

Diretta/ Cagliari Palermo streaming video e tv : precedenti e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Cagliari Palermo : info streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa italia 2018-2019. Si gioca oggi 12 agosto alla Sardegna Arena.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 17:41:00 GMT)

Cagliari Palermo/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Cagliari Palermo : info Streaming video e tv della partita, valida per il terzo turno della Coppa italia 2018-2019. Si gioca oggi 12 agosto alla Sardegna Arena.(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:38:00 GMT)

Cagliari : i convocati di Maran per il Palermo : Sono 24 i convocati del Cagliari per la partita di Coppa Italia di domani sera contro il Palermo . Questa la lista completa: Rafael, Pajac, Andreolli, Dessena, Bradaric, Cigarini, Cerri, Daga, Aresti, Farias, Barella, Pisacane, Padoin, Ionita, Lykogiannis, Ceppitelli, Faragò, Sau, Deiola, Cragno, Castro, Pavoletti, Han, Romagna.L'articolo Cagliari : i convocati di Maran per il Palermo sembra essere il primo su CalcioWeb.

Coppa Italia Cagliari - Maran : «Palermo come una finale» : Cagliari - "Voglio vedere come ci approcciamo alla gara: è un dettaglio che non dobbiamo mai sbagliare. Ci prepariamo tutta la settimana per farci trovare pronti sotto ogni punto di vista, dobbiamo ...