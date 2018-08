Manchester United | rigore Pogba come Zaza | la rincorsa dal dischetto fa discutere VIDEO

Manchester United - Mourinho : 'Chiamatemi capo-allenatore - non manager' : Infine, un commento su come sta cambiando la figura dell'allenatore nel mondo del calcio: "Il ruolo del manager è diverso, dovrebbe essere chiamato capo-allenatore [ terminologia dello sport USA, ndr ...

Diretta/ Manchester United Leicester (risultato finale 2-1) streaming video tv : Vardy non basta! : Diretta Manchester United Leicester streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell’anticipo che apre la Premier League(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:21:00 GMT)

Manchester United Leicester 2-1 - Pogba e Shaw regalano tre punti a Mourinho : gol e highlights : Appena 25 giorni fa Pogba era impegnato a Mosca ad alzare la Coppa del Mondo. Qui a Old Trafford ci mette meno di due minuti per mettere il suo timbro e sbloccare la nuova Premier League. Lo fa con ...

Parte la Premier League : Manchester United Leicester ecco le quote : Dubbi anche in casa Leicester, dopo la Coppa del Mondo di Russia. Puel dovrebbe però forzare un po' la mano e rischiare le carte Vardy e Maguire . Non sarà al meglio, ma questo United non ha di certo ...