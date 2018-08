: Banche, Cgia: cresce debito famiglie - TelevideoRai101 : Banche, Cgia: cresce debito famiglie - Gaznevada66 : @b_baolo @braveheartmmt @LorenzoKobayas2 @Annibale1956 @vicevongola @marcocalvi1973 @CottarelliCPI @borghi_claudio… -

Leitaliane sono indebitate per una media di 20.549 euro.I"passivi" cone istituti finanziari ammontano a quasi 534mld.Le cifre,elaborate dalla,sono riferite a fine 2017. L'indebitamento medio è quello per mutui casa, prestiti personali, prestiti contro la cessione dello stipendio, aperture di credito in conto corrente. Dal 2014 l'andamento è in costante crescita;in questi ultimi 3 anni ilè salito di 40,6 miliardi (+8,2%) e in gran parte perché gli istituti di credito sono tornati a prestare denaro.(Di sabato 11 agosto 2018)