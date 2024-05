Europee | centomila firme per lista Santoro

(Di giovedì 2 maggio 2024) Roma, 2 mag. (Adnkronos) -per Michelee la suaPace Terra Dignità, promossa insieme a Raniero La Valle. Un risultato raggiunto e annunciato con emozione dal giorna, che ha scelto di comunicarlo dai suoi social network in diretta streaming nel giorno del Primo Maggio. Una data simbolica quella della festa dei lavoratori, che è stata anche il termine ultimo per la consegna dellenei tribunali delle varie circoscrizioni. I numeri raccolti dallasono i seguenti: 19.701 lenella circoscrizione Nord-Ovest consegnate al Tribunale di Milano, seguite dalle 21.109 del Nord-Est depositate al Tribunale di Venezia. Oltre 20mila leconsegnate dalla circoscrizione Centro al Tribunale di ...

