Caressa ‘consiglia’ l’Inter | Gudmundsson? Occhio ad una cosa!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 2 maggio 2024)parla dell’islandese, giocatore del Genoa che piace molto al. L’islandese è finito nei radar nerazzurri. SVILUPPO TATTICO ? Fabiosul suo canale YouTube non può che promuovere Albert, giocatore del Genoa che piace tantissimo al: «? Stagione fuori dall’ordinario e devo dire che è la seconda. Si è adattato perfettamente al livello della Serie A, dopo aver fatto benissimo in Serie B. Eperché i giocatori del Nord Europa hanno avuto uno sviluppo tattico per diventare decisivi anche in altri campionati. Mi piace per questo e non solo per la continuità nel segnare dei gol». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non ...