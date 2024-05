Fiorentina-Club Brugge oggi in tv in chiaro? Canale - orario e streaming andata semifinale Conference League 2023 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 2 maggio 2024) Laaccoglierà al Franchi ilnel match valido per l’delladi. Per il secondo anno di fila i ragazzi di Italiani sono arrivati tra le migliori 4 nella competizione: l’obiettivo minimo è ripetere la finale della scorsa stagione, ma non sarà facile contro i belgi del. Si prospetta infatti un doppio confronto molto insidioso per i viola, chiamati ad approfittare innanzitutto del sostegno del pubblico del Franchi per metterlo in discesa. Secondo i bookmakers, sarà laa partire favorita in questa gara d’. La partita è in programma, giovedì 2 maggio, alle ore ...