Le pubblicazioni scientifiche sono un sistema insostenibile

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’ultimo libro di Luca De Fiore, direttore generale de Il Pensiero Scientifico Editore, è un eccellente manualetto che riassume molto bene perché la pubblicazione in ambito biomedico – ma per la mia esperienza pormai in qualunque ambito scientifico – si è trasformata in un’industria da 30 miliardi di dollari annui che è tossica per la comunità, la comunicazione e in generale l’intera impresa. Il libro, che si intitola "Sul pubblicare in medicina”, ha il pregio della chiarezza espositiva, dell’agilità e anche di una veste editoriale accattivante, che ne fanno il candidato ideale per diffondere a tutti la crisi della documentazione della conoscenza scientifica in cui ci ha portato la separazione fra il valore di mercato della pubblicazione scientifica e l’incentivo basato sulla valutazione bibliometrica dei ricercatori che lo sostiene, da un lato, e la ...