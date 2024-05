Hamas | Posizione è negativa -ma avanti

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 2 maggio 2024) 8.40 Un alto funzionario diin Libano, Osama Hamdan, ha detto in un'intervista alla tv libanese che "ladell'organizzazione sull'attuale documento negoziale è",riferisce Haaretz citando il New York Times. L'ufficio diha poi chiarito che il gruppo è però disposto a continuare a negoziare" "Lanon vuol dire che i negoziati si siano interrotti",si ribadisce. Ieri i mediatori egiziani hanno avanzato una proposta di tregua. Hamdan ha precisato però che in caso di attacco a Rafah il dialogo si fermerà.