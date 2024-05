È morto il chitarrista statunitense Duane Eddy - aveva 86 anni

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 2 maggio 2024) Èa 86il, che, con il suo caratteristico vibrato, ebbe un’influenza fondamentale sul rock’n’roll degli albori, ispirando lo stile di musicisti come George Harrison e Bruce Springsteen.è deceduto martedì per un tumore in un ospedale di Franklin, nel Tennessee, ha fatto sapere la moglie, Deed Abbate. Tra i primi “guitar hero” della storia del rock, l’artista ha inciso più di 50 Lp, ha venduto oltre cento milioni di dischi in tutto il mondo ed è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 1994era nato il 26 aprile del 1938 a Corning, nello stato di New York, einiziato a suonare la chitarra quandocinque ...