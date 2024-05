Sinner - incognita sullo stato di salute | allenamento saltato a Madrid

(Di giovedì 2 maggio 2024) Articolo pubblicato giovedì 02 Maggio 2024, 08:32 La seduta didi Jannikera inizialmente programmata per le 12:30, ma è stata poi posticipata alle 16. Tuttavia, il giovane tennista non è sceso in campo per l’. L’entourage dinon ha rilasciato alcuna ulteriore informazione sulle sue condizioni, alimentando le speculazioni sulla sua L'articolo proviene da Il Difforme.

14:06 Taylor Fritz batte 7-6, 6-4 Hubert Hurkacz e vola ai quarti dove affronterà Cerundolo o Zverev, in campo tra poco. dopo tocca a Sinner, che non ha ancora ufficializzato la sua presenza in campo oggi. 12.50 Sinner in questo momento si sta allenando

(Adnkronos) – Jannik Sinner si allena regolarmente a poche ore dal match in programma oggi contro il russo Karen Khachanov negli ottavi di finale dell'Atp Masters 1000. L'azzurro, prima testa di serie e numero 2 del ranking, in tarda mattina è sceso in campo per una sessione di allenamento di

Jannik Sinner ha deciso di scendere in campo negli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid contro Karen Khachanov . Il problema all'anca destra, che perseguita l'azzurro dal torneo di Monte-Carlo, si è ripresentato nel corso del match di terzo turno contro Kotov. Sinner si è allenato alle 12:30

Pagina 1 | sinner, Roma ora trema. Il retroscena sull'infortunio, ansia per il Roland Garros - Ma che cosa ha sinner esattamente A dare notizia del forfait di sinner ... ma quando Jannik non si è presentato più volte sul campo prenotato per il consueto allenamento si era capito che il problema ...

ATP Madrid, Jannik sinner dà forfait: non giocherà contro Auger-Aliassime - Alla fine Jannik sinner ha optato per il forfait. Il numero 2 del mondo ha scelto di non disputare il match dei quarti di finale del Masters1000 di Madrid

sinner si ritira dal Masters 1000 di Madrid: non giocherà il quarto di finale contro Aliassime per infortunio all'anca - Il forfait è arrivato dopo aver saltato l'allenamento "test" delle 16 e e dopo il consulto col team e lo staff medico. sinner si conferma al secondo posto del ranking Atp, lasciando Madrid più vicino

