Gaza - niente accordo Israele-Hamas su tregu - Sinwar | Una trappo -a, ma negoziati proseguo -o, Blinken | Netanyahu non attacchi Rafah

Roma, 2 maggio 2024 – “È una trappola” : così Yahya Sinwar , leader di Hamas a Gaza , considera la proposta di intesa con Israele per una Tregua , riferisce la tv israeliana Channel 12. Secondo Sinwar , “la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma una proposta israeliana sotto mentite ... Continua a leggere>>

Yahya Sinwar, leader di Hamas a Gaza, considera la proposta di intesa per una tregua come "una trappola". Lo riferisce la tv israeliana Channel 12 che cita una fonte vicina a Sinwar, secondo quanto riferisce il Times of Israel. Secondo Sinwar, "la proposta sul tavolo non è una proposta egiziana, ma ...

Continua a leggere>>