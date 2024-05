Landini | Cambiare il modello lavorativo? Alle persone va data un’alternativa - altrimenti sceglieranno sempre chi li sfrutta

(Di giovedì 2 maggio 2024) “il, di produzione, è giusto. Mava, pur di lavorare,anche chi offre loro una mansione che li”. Lo ha detto il segretario generale della Cgil, Maurizio, intervenendo a Torino al panel, organizzato dal sindacato insieme all’anza Clima Lavoro, intitolato “Il G7 ascolti il lavoro e l’ambiente”, proprio in contemporanea col G7 su ambiente, clima ed energia. “Dobbiamo dareuna visione, una possibilità di scelta. Cosa che in passato la politica non è stato in grado di fare – ha aggiunto – e i risultati sono sotto gli ...

Cristian Totti, la festa della fidanzata Melissa Monti e il dolce messaggio di Francesco (nel silenzio di Ilary Blasi) - Cristian Totti è sempre più innamorato della sua fidanzata, la modella e attrice Melissa Monti che ha compiuto da poco 19 anni. Il figlio di Francesco Totti non poteva mancare ...

Continua a leggere>>

Migranti, negli appalti dei Cpr le offerte false dei gestori che nessuno controlla. Compresi gli enti in gara per i centri albanesi - Migranti nei Cpr italiani. Il modello che il governo vuole esportare in Albania è pieno di gestori con protocolli falsi, mentre i controlli latitano ...

Continua a leggere>>

Mercedes CLE Coupè: viaggiare in prima classe, ma con stile e sportività - essendo automatico di serie per tutti i modelli, così come il tetto panoramico e apribile, una chicca per una vettura di questo tipo. Non male neanche lo spazio nel retro, per due passeggeri. Si ...

Continua a leggere>>