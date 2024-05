Piogge e allagamenti a Milano | pronto il piano di evacuazione in caso di ulteriore peggioramento

(Di giovedì 2 maggio 2024) Costantemente monitorati i fiumi Seveso e Lambro: la Protezione civile è all'erta per intervenire indi salitadei livelli. Per il Lambro si valuta l'attivazione della vasca di contenimento

