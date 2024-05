' La città orientale ucraina di Chasiv Yar è carbonizzata'

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 2 maggio 2024) LadiYar, in, bombardata per mesi dalle forze russe, oggi appare completamente, come mostra un filmato ripreso da un drone e pubblicato dall'Associated Press, citata da Unian. Gli edifici sono carbonizzati, solo la cupola dorata della chiesa è intatta, ma l'edificio è stato gravemente danneggiato. La cattura totale dellaconsentirebbe all'esercito del Cremlino "il controllo della collina da dove attaccare la spina dorsale della difesa". "La distruzione sottolinea la tattica della terra bruciata che la Russia ha utilizzato durante più di due anni di guerra", scrive Ap.