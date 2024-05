Roma e Bayer - un anno dopo è cambiato tutto | più autostima e gol per la squadra di Xabi Alonso

(Di giovedì 2 maggio 2024) Forse è nato proprio in quel frustrante assalto impantanato sullo 0-0 contro ladi Mourinho lo storicoLeverkusen di. La delusione per l’eliminazione alle porte della finale di Budapest, unita alla consapevolezza di una prestazione importante, ha rappresentato il viatico per una nuova rivoluzione da zero, senza le scorie di quel penultimo posto ereditato dal tecnico spagnolo, capace di costruire laperfetta dalle fondamenta di una rosa composta da calciatori ancora non sbocciati del. UnLeverkusen tornano a sfidarsi in semifinale di Europa League, ma in un. Non c’è più Josè Mourinho, che ...

All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen : le ultime di formazione con orario e dove vedere il match All’Olimpico andrà in scena la sfida di Europa League tra Bayer Leverkusen Roma nella semifinale d’andata. Dopo l’eliminazione del Milan, i giallorossi di De ... Continua a leggere>>

roma-bayer Leverkusen: cancelli aperti dalle 18:30 - Non c'è tre senza... quattro. Ed eccoci qua, ci ritroviamo in un'altra semifinale europea, la quarta di fila. La vivremo per sognare un nuovo approdo in finale. La vivremo ancora contro l'avversario d ...

Continua a leggere>>

roma e bayer, un anno dopo è cambiato tutto: più consapevolezza e gol per Xabi Alonso - Forse è nato proprio in quel frustrante assalto impantanato sullo 0-0 contro la roma di Mourinho lo storico bayer Leverkusen di Xabi Alonso. La delusione per l’eliminazione alle porte della finale di ...

Continua a leggere>>

Italia, appuntamento con la storia: la Serie A sogna tre club in finale | OneFootball - Il sogno per la Serie A sarebbe di poter vivere una finale di Europa League tutta italiana, una bella medaglia per la crescita degli ultimi anni. In Conference, invece, la Fiorentina può riprende un ...

Continua a leggere>>