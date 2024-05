(Di giovedì 2 maggio 2024) Inl'destagionalizzato Pmi S&P Global Manufacturingadal 54,3 rispetto ai 55,7 di marzo. Nonostante il calo, il dato "evidenzia - viene sottolineato - comunque unmiglioramento dello stato di salute dell'industria manifatturiera russa". La crescita della produzione è rimasta forte in, in quanto i produttori hanno notato che un maggiore afflusso di nuovi ordini ha sostenuto la ripresa. Inoltre, il tasso di incremento della produzione è stato il secondo più rapido da gennaio 2017, anche se inmento rispetto al recente picco di marzo.

Tre KO consecutivi hanno reso di nuovo complicata la situazione dell’Union Berlin di Bjelica, che vede il terzultimo posto adesso distante solamente due punti. Al netto di un calendario complicato e considerando il fatto che la prestazione non è mai mancata salvo nella cinquina contro il Bayern, ... Continua a leggere>>

Il pareggio contro i neocampioni del Leverkusen ha allontanato il Borussia Dortmund dal quarto posto in classifica, permettendo al RB Lipsia di issarsi a +2 sui gialloneri. Uno scenario che rende questa gara ancora più accesa, con i gialloneri che a pochi giorni dalla semifinale Champions contro ... Continua a leggere>>

Tre KO consecutivi hanno reso di nuovo complicata la situazione dell’Union Berlin di Bjelica, che vede il terzultimo posto adesso distante solamente due punti. Al netto di un calendario complicato e considerando il fatto che la prestazione non è mai mancata salvo nella cinquina contro il Bayern, ... Continua a leggere>>

In russia indice manifattura aprile rallenta ma resta solido - In russia l'indice destagionalizzato Pmi S&P Global Manufacturing rallenta ad aprile al 54,3 rispetto ai 55,7 di marzo. Nonostante il calo, il dato "evidenzia - viene sottolineato - comunque un solido ...

Continua a leggere>>

La russia denunciata all’Onu per i crimini di guerra commessi in Siria: è la prima volta - MOSCA – Una denuncia è stata depositata davanti al Comitato per i diritti umani delle Nazioni Unite a Ginevra. Accusa la Federazione Russa di aver effettuato un attacco deliberato contro un ospedale ...

Continua a leggere>>

“La russia ha usato cloropicrina, arma chimica vietata, contro i soldati ucraini”: l’accusa dagli Usa - Ancora lo scorso aprile in un vertice del G7, i ministri degli Esteri dei paesi membri hanno affermato in una dichiarazione congiunta che la russia avrebbe subito "gravi conseguenze" per qualsiasi uso ...

Continua a leggere>>