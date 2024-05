Concorso ASST Lariana di Como | 6 posti per Ostetriche

Leggi tutta la notizia su posizioniaperte

(Di giovedì 2 maggio 2024) L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (diha da pochi giorni pubblicato un bando dipubblico per assumere 6da inserire all’interno delle proprie strutture, previo superamento di diverse prove. La domanda di partecipazione va inviata entro la mezzanotte del 2 maggio. Se hai una laurea nella suddetta professione sanitaria e desideri maggiore stabilità lavorativa, con un contratto a tempo indeterminato, è l’occasione perfetta per dimostrare le tue capacità e conoscenze sul campo. In questo articolo ti spiegheremo cosa prevede ile come puoi presentare la tua domanda di partecipazione, mentre di seguito potrai scaricare il bando integrale in formato PDF: Bando...