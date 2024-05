Panchina Milan - l’esperto | Fonseca in risalita De Zerbi e Conte…

Ufficiale, il tecnico si svincola a fine stagione: pronto per il milan - Un allenatore che il milan sta seguendo da molto vicino ha deciso di lasciare il proprio attuale club al termine della stagione.

Zirkzee, Juventus e milan in corsa per l'acquisto - Al giocatore il milan può offrire un ruolo centrale nel proprio attacco ... una è la possibilità per Zirkzee di ritrovare probabilmente proprio Thiago Motta sulla panchina bianconera, l'allenatore che ...

Lopetegui in pole per la panchina del milan, Conte non compatibile - milan è al centro di un vortice di speculazioni e anticipazioni. La decisione sul prossimo allenatore rossonero è in bilico, con l'obiettivo di ristrutturare l'area sportiva e dare nuova linfa al prog ...

